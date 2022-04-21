Вторая фаза войны – на кону часть юга и восток Украины: какие варианты событий уже видны

Россия разворачивает второй этап агрессии. На кону – Донбасс и часть юга Украины. Какие тенденции уже видны? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Руководство страны-агрессора делает ставку на советскую школу – огненные валы арты, высокоточное оружие, авиация, бронетехника с танками, а потом уже пехота

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец считает, что мы пока можно говорить скорее о подготовке второго этапа, чем о собственной второй волне агрессии.

"Была попытка блицкрига, когда масса валила, но уперлась в проблемы с логистикой, проблемы с командованием и самоотверженность украинской армии и гражданского населения. В итоге российские войска первой волны получили по зубам – и частично вышли за территорию Украины, начав перегруппировку. И сейчас идет подготовка ко второму этапу боевых действий, где, возможно, Россия изменит какие-то подходы. Но пока, похоже, высшее военно-политическое руководство страны-агрессора, как и ранее, делает ставку на советскую школу – огненные валы арты, высокоточное оружие, авиация, бронетехника с танками. А потом – пехота. Думаю, на Донбассе мы увидим именно отзвуки советской школы ведения наступления на широком фронте, на открытых территориях", – размышляет эксперт.

Вторая составляющая, по его мнению, в том, что во время особо напряженного этапа боевых действий на Донбассе будет применяться ракетное вооружение, судя по всему, по всей территории Украины. С целью или отвлечения внимания, или деморализации военно-политического руководства Украины, или запугать вообще украинцев. Не исключая нанесения агрессором ударов по каким-то культурно значимым местам в том же Киеве и не только.

"Третья схема, наверное, наихудшая. Когда мы, несмотря ни на что, держимся и даем противнику по зубам, а Кремль начинает использовать, условно говоря, последние доводы. А именно – избирательное применение тактического ядерного оружия или химического оружия. Это концепция "эскалация ради деэскалции", когда происходит попытка запугать противника, очагово используя сверхмощное вооружение. Цель – сломить боевой дух и – либо выйти на переговорный процесс на своих условиях, либо использовать определенное замешательство противника для развития атаки с помощью уже обычных образцов вооружения, – поясняет Сергей Згурец. – Уверен, высшее военно-политические руководство Украины просчитало все шаги противника. И мы продолжим давать достойный отпор".

Кремль не сможет обеспечить горячую фазу войны в среднесрочной перспективе

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко акцентирует, что точные оценки военной обстановки может дать лишь Минобороны Украины, Генштба, где целиком и полностью владеют соответствующей информацией. Но определенные выводы и прогнозы, исходя из общедоступной информации, предоставил.

"Ситуация принципиально сменилась по сравнению с началом агрессии 24 февраля. Сегодня всё больше стран предоставляют содействие официальному Киеву разными видами вооружения, усиливают финансовые вливания в поддержку нашей экономики и бюджета. Интенсификация этого процесса очевидна. Украина своими успехами за почти два месяца противостояния "второй армии мира" целиком и полностью разрушила российские пропагандистские штампы о failed state, о "втором Афганистане". Мы доказали, что являемся неотъемлемой частью цивилизованного мира", – подчеркивает эксперт.

При этом констатация успехов Украины не должна вызывать фурор, уверен он. Ведь это не означает отсутствие проблем. Однако показывает оперативное нахождение их решения военно-политическим руководством Украины и нашими союзниками.

"В свою очередь, Россия входит во второй этап, потеряв более четверти своего потенциала. Беспрецедентные санкции ломают финансовый фундамент проведения захватнической операции, а также делают невозможным пополнение запасов высокоточных ракет типа "Калибр" и "Искандер", которыми бомбят украинские гражданские объекты. Сливы разговоров российских оккупантов свидетельствуют, что им не платят обещанных вознаграждений, урезая суммы в несколько раз. Отказ Кремля от пасхального четырёхдневного перемирья, показательная жестокость при бомбёжке "Азовстали" в фактически уничтоженном Мариуполе демонстрирует, что военное руководство РФ спешит. И вопрос здесь не просто в 9 мая и остальной пропаганде. Экономика страны-агрессора складывается, как карточный домик. Не зря глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина начала прямо говорить о так называемых "структурных трансформациях" со второго квартала этого года. Добавьте сюда вполне вероятное внедрение эмбарго на российские нефть и газ – получите картину маслом", – поясняет Игорь Чаленко.

Ввиду нисходящих тенденций, Кремль не сможет обеспечить горячую фазу войны в среднесрочной перспективе, акцентирует руководитель ЦАС.

"Сегодня заданием для украинских защитников является, во-первых, реализовать дальнейшую активную оборону с максимальным сохранением человеческого ресурса. Во-вторых, после увядания сил агрессора – перейти в стойкое контрнаступление с использованием новой помощи Запада для освобождения временно оккупированных территорий. В случае окончательного провала РФ в последующие месяцы не исключено появление второго – внутреннего фронта в самой федерации на основе не решения социально-экономических и национальных проблем. Каждый день продолжения "специальной военной операции" в Украине загоняет РФ в положение цугцванга. Авантюра хоронит своих авторов", – резюмирует Игорь Чаленко.

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