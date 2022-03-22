ВСУ взяли в плен подполковника, для спасения которого оккупанты даже подняли авиацию

Бойцы 128-ой бригады взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии, подполковника Александра Кошеля. Сразу после того, как Кошель был взят в плен, россияне предприняли отчаянную попытку отбить вражеского подполковника, пытаясь его освободить. Ради этих целей в небо даже была поднята авиация. Противник вел огонь по украинских штурмовиках. В результате обстрела никто из украинских защитников не пострадал. Пленный уже находится в безопасном месте. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил у себя в Facebook военный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас.

Подполковник Александр Кошель. Фото: Facebook Ярослав Галас

После того, как военные ВСУ досматривали личные вещи подполковника, выяснилось, что Кошель носит трусы и носки ВСУ.

Постоянное место дислокации подполковника, начальника группы информационно-психологического противодействия в/ч 47084 – г. Владикавказ, республика Северная Осетия – Алания.

Что же касается такого рвения российских оккупантов освободить своего командира, то у украинских защитников уже есть этому объяснение – теперь уже пленный Кошель имел прямую связь с командующим 58 армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зуськом. О том, как проходит выполнение поставленных задач он наверх докладывал ежедневно.

Интересным есть еще тот факт, что вражеский подполковник родом из Украины. Он родом из одного из сел в Волынской области.

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