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ВСУ взяли в плен подполковника, для спасения которого оккупанты даже подняли авиацию

Новый пленный 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, взятый в ходе столкновения с подразделением 58-й армии РФ. Постоянное место дислокации в/ч 47084 – г. Владикавказ, республика Северная Осетия – Алания

сегодня, 10:52 comments3446
Автор:

Кравцев Сергей
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Бойцы 128-ой бригады взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии, подполковника Александра Кошеля. Сразу после того, как Кошель был взят в плен, россияне предприняли отчаянную попытку отбить вражеского подполковника, пытаясь его освободить. Ради этих целей в небо даже была поднята авиация. Противник вел огонь по украинских штурмовиках. В результате обстрела никто из украинских защитников не пострадал. Пленный уже находится в безопасном месте. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил у себя в Facebook военный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас.

ВСУ взяли в плен подполковника, для спасения которого оккупанты даже подняли авиацию

Подполковник Александр Кошель. Фото: Facebook Ярослав Галас

После того, как военные ВСУ досматривали личные вещи подполковника, выяснилось, что Кошель носит трусы и носки ВСУ.

Постоянное место дислокации подполковника, начальника группы информационно-психологического противодействия в/ч 47084 – г. Владикавказ, республика Северная Осетия – Алания.

Что же касается такого рвения российских оккупантов освободить своего командира, то у украинских защитников уже есть этому объяснение – теперь уже пленный Кошель имел прямую связь с командующим 58 армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зуськом. О том, как проходит выполнение поставленных задач он наверх докладывал ежедневно.

Интересным есть еще тот факт, что вражеский подполковник родом из Украины. Он родом из одного из сел в Волынской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Генштабе ВСУ рассказали, на сколько у оккупантов еще хватит запасов боеприпасов и продовольствия, чтобы продолжать военное вторжение в Украину.

ВСУ взяли в плен подполковника, для спасения которого оккупанты даже подняли авиацию - фото 2
ВСУ взяли в плен подполковника, для спасения которого оккупанты даже подняли авиацию - фото 3
ВСУ взяли в плен подполковника, для спасения которого оккупанты даже подняли авиацию - фото 4


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Источник: https://www.facebook.com/slavik.galas/posts/10216904393240332
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