ВСУ впервые в истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (ВИДЕО)

Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам ущерб. В Луганской области нашим бойцам, впервые в современной истории, удалось уничтожить вражескую САУ "Тюльпан". Об этом сообщается на Facebook-странице СтратКома ВСУ.

Российская САУ до и после удара / Фото с фейсбука СтратКом ВСУ

Известно, что технику противника зафиксировали в районе города Рубежное "благодаря" сливу данных от российских пропагандистов. Как оказалось, из этой самоходной артиллерийской установки враг уничтожил мост между Северодонецком и Лисичанском.

В сети появилось видео, как украинские бойцы уничтожают вражескую технику и это первое документальное подтверждение уничтожения САУ соответствующего класса в современной истории.

К слову, САУ "Тюльпан" предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

Напомним, что разведчики ДШУ продолжают уничтожать российских захватчиков вместе с боевой техникой. Причем украинские военные выполняют мастерски свои задания, находясь не только на самом "передке", борясь на поле боя, но и в тылу врага.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты во взаимодействии с воинами Сил специальных операций ВС Украины с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили российскую БМП-3, стоимостью более 1 млн долларов.

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