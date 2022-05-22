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ВСУ впервые в истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины впервые в современной истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан"

22 мая 2022, 16:40 comments4092
Автор:

Светлана Шкурупий
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Украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам ущерб. В Луганской области нашим бойцам, впервые в современной истории, удалось уничтожить вражескую САУ "Тюльпан". Об этом сообщается на Facebook-странице СтратКома ВСУ.

ВСУ впервые в истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (ВИДЕО)

Российская САУ до и после удара / Фото с фейсбука СтратКом ВСУ

Известно, что технику противника зафиксировали в районе города Рубежное "благодаря" сливу данных от российских пропагандистов. Как оказалось, из этой самоходной артиллерийской установки враг уничтожил мост между Северодонецком и Лисичанском.

В сети появилось видео, как украинские бойцы уничтожают вражескую технику и это первое документальное подтверждение уничтожения САУ соответствующего класса в современной истории.

К слову, САУ "Тюльпан" предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

Напомним, что разведчики ДШУ продолжают уничтожать российских захватчиков вместе с боевой техникой. Причем украинские военные выполняют мастерски свои задания, находясь не только на самом "передке", борясь на поле боя, но и в тылу врага.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты во взаимодействии с воинами Сил специальных операций ВС Украины с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили российскую БМП-3, стоимостью более 1 млн долларов.

Читайте также, что украинские воины-разведчики показали, как после выполнения боевого задания в тылу противника сжигают танк российских оккупантов.


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/pfbid0iTkr8dJHbZZzdfGfBnjkhtFS7j3TdyCPaCPB2V4pnFJwYSCnQx89vDmmG9sJnHvvl
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Обсуждения

голлос

22 мая 2022, 22:42

А не чего не смущает что буква Z немного толще нарисована чем на первом снимке !!!!!!!!!

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