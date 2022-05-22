ВСУ впервые в истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Украинские
защитники продолжают наносить российским оккупантам ущерб. В Луганской области
нашим бойцам, впервые в современной истории, удалось уничтожить вражескую САУ
"Тюльпан". Об этом сообщается на Facebook-странице СтратКома ВСУ.
Российская САУ до и после удара / Фото с фейсбука СтратКом ВСУ
Известно,
что технику противника зафиксировали в районе города Рубежное "благодаря"
сливу данных от российских пропагандистов. Как оказалось, из этой самоходной артиллерийской
установки враг уничтожил мост между Северодонецком и Лисичанском.
В
сети появилось видео, как украинские бойцы уничтожают вражескую технику и это
первое документальное подтверждение уничтожения САУ соответствующего класса в
современной истории.
К слову, САУ "Тюльпан" предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.
Напомним,
что разведчики ДШУ продолжают уничтожать российских захватчиков вместе с боевой
техникой. Причем украинские военные выполняют мастерски свои задания, находясь не
только на самом "передке", борясь на поле боя, но и в тылу врага.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, Морские пехотинцы из 501-го
отдельного батальона морской пехоты во взаимодействии с воинами Сил специальных
операций ВС Украины с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили российскую БМП-3, стоимостью более 1 млн долларов.
Читайте
также, что украинские воины-разведчики показали, как после выполнения
боевого задания в тылу противника сжигают танк российских оккупантов.
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Обсуждения
Новости
голлос
22 мая 2022, 22:42
А не чего не смущает что буква Z немного толще нарисована чем на первом снимке !!!!!!!!!