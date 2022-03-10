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ВСУ во время спецоперации захватили российский "Панцирь" (ФОТО)

10 марта 2022, 22:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Военные украинских сил специальных операций имеют на своем счету еще один весомый трофей — вражеский "Панцирь-С1" — зенитный ракетно-пушечный комплекс. Об этом сообщают в социальных сетях представители Сухопутных войск.

ВСУ во время спецоперации захватили российский "Панцирь" (ФОТО)

ВСУ захватили российский "Панцирь" (facebook.com/UkrainianLandForce)

Как отмечается в сообщении, на счету украинских защитников еще одна успешная операция, которая принесла военнослужащим "особый" трофей: был захвачен российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Задачей этой техники является прежде всего создание ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в частности, комплексов противовоздушной  обороны большой дальности от возможных средств воздушного нападения с неба.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Запорожье ВСУ захватили военную технику оккупантов. Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух рассказал об уничтожении и захвате военной техники противника. Чиновник рассказал, что во время боевого столкновения в одном из населенных пунктов наши военные обезвредили российский внедорожник многоцелевого назначения ГАЗ-2330, а одну машину затрофеели. Глава ОГА обратился к жителям области с призывом получать достоверную информацию о ситуации во всем Запорожском крае Украины только с официальных украинских электронных ресурсов и настраивать свои радиоприемники на украинские волны.

Также "Комментарии" сообщили, что украинская "Верба" обстреляла позиции российских оккупантов. Защитники нашей страны каждый день наносят сокрушительные удары российским агрессорам. В результате они несут ощутимые потери своей боевой техники и живой силы.


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/300537465511585
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