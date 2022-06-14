ВСУ уже под Херсоном: стало известно, где идут бои

Вторую неделю подряд украинские защитники продолжают свое наступление в сторону временно оккупированного Херсона. Бойцы постепенно освобождают от захватчиков ранее оккупированные населенные пункты. Тактические успехи дают возможность украинской армии переходить к следующему этапу оборонной операции, начиная бои в Томиной балке, которая уже совсем близко к Херсону. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

ВСУ. Фото из открытых источников

Советник главы Херсонщины отметил, что ранее сообщалось о том, что украинским защитникам удалось вернуть под контроль Украины поселок Таврическое. Теперь же украинские бойцы уже продвинулись на 5 км вперед от ранее освобожденного населённого пункта. Совсем скоро начнутся бои в Томиной Балке, которая в 20 км от Херсона. В эти минуты бои идут между Таврическим и Томиной Балкой.

Сергей Хлань уверен, что тактические успехи украинских воинов должны перетрясти в полноценное контрнаступление на южной части Украины.

По словам советника, попытки оккупантов отбить ранее занятые позиции заканчиваются тем, что россиянам приходится откатывать еще больше в глубь. День за днем Украина отвоевывает свои территории на юге.

Также Хлань отметил профессионализм украинских военных, которые в отличии от оккупантов не ведут хаотичный массированный обстрел все сравнивая землей. ВСУ бью прицельно по живой силе противника, сосредоточению военной техники и складах с боеприпасами.

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