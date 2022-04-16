ВСУ уничтожили российскую колонну с "Тиграми" и БМП (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Вооруженные
силы Украины продолжают уничтожать технику оккупантов. Сегодня, 16 апреля, они
меткими выстрелами ликвидировали колонну, которая состояла с трех
"Тигров" и одной БМП-3. Об этом сообщили на Facebook-странице 28 отдельной
механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.
ВСУ уничтожили российскую колонну / Фото: 28-й ОМБр
Известно,
что вражескую технику наши бойцы уничтожили с помощью противотанкового
ракетного комплекса "Корсар". ВСУ подпустили противника чуть ближе,
когда те выезжали с временно оккупированного населенного пункта в Херсонской
области и направлялись в сторону украинских позиций. По дороге их приветливо
встретили украинские защитники.
"Военные
подпустили рашистов ближе, на столько близко, чтобы в наиболее подходящий
момент произвести несколько точных выстрелов", - говорится в
сообщении.
Также сообщается, что экипаж пытался спастись из горящей техники и бросился убегать, но шансов выжить у российских солдат среди южных степей, очень мало.
Напомним,
что украинские бойцы продолжают держать оборону и уничтожать технику оккупанта.
В Черниговской области возле Крут ВСУ ликвидировали технику, принадлежавшей
90-й танковой дивизии из Екатеринбурга (Россия), которая на протяжение месяца
находилась в Нежинском районе.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что на Донбассе Вооруженные силы Украины
накрыли огнем значительное скопление техники российских оккупантов и штаб
кадыровцев.
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также, что на киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины
полностью уничтожили позиции оккупантов прицельными артиллерийскими ударами и
осуществили зачистку района, где враг сосредотачивал силы.
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