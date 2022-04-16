ВСУ уничтожили российскую колонну с "Тиграми" и БМП (ФОТО)

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику оккупантов. Сегодня, 16 апреля, они меткими выстрелами ликвидировали колонну, которая состояла с трех "Тигров" и одной БМП-3. Об этом сообщили на Facebook-странице 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

ВСУ уничтожили российскую колонну / Фото: 28-й ОМБр

Известно, что вражескую технику наши бойцы уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса "Корсар". ВСУ подпустили противника чуть ближе, когда те выезжали с временно оккупированного населенного пункта в Херсонской области и направлялись в сторону украинских позиций. По дороге их приветливо встретили украинские защитники.

"Военные подпустили рашистов ближе, на столько близко, чтобы в наиболее подходящий момент произвести несколько точных выстрелов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что экипаж пытался спастись из горящей техники и бросился убегать, но шансов выжить у российских солдат среди южных степей, очень мало.

Напомним, что украинские бойцы продолжают держать оборону и уничтожать технику оккупанта. В Черниговской области возле Крут ВСУ ликвидировали технику, принадлежавшей 90-й танковой дивизии из Екатеринбурга (Россия), которая на протяжение месяца находилась в Нежинском районе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Донбассе Вооруженные силы Украины накрыли огнем значительное скопление техники российских оккупантов и штаб кадыровцев.

Читайте также, что на киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины полностью уничтожили позиции оккупантов прицельными артиллерийскими ударами и осуществили зачистку района, где враг сосредотачивал силы.

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