logo

BTC/USD

40364.65

ETH/USD

3037.57

LTC/USD

111.03

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события ВСУ уничтожили российскую колонну с "Тиграми" и БМП (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили российскую колонну с "Тиграми" и БМП (ФОТО)

В Херсонской области украинские военнослужащие произвели несколько метких выстрелов из ПТРК "Корсар" и ликвидировали оккупантов

16 апреля 2022, 23:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику оккупантов. Сегодня, 16 апреля, они меткими выстрелами ликвидировали колонну, которая состояла с трех "Тигров" и одной БМП-3. Об этом сообщили на Facebook-странице 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

ВСУ уничтожили российскую колонну с "Тиграми" и БМП (ФОТО)

ВСУ уничтожили российскую колонну / Фото: 28-й ОМБр

Известно, что вражескую технику наши бойцы уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса "Корсар". ВСУ подпустили противника чуть ближе, когда те выезжали с временно оккупированного населенного пункта в Херсонской области и направлялись в сторону украинских позиций. По дороге их приветливо встретили украинские защитники.

"Военные подпустили рашистов ближе, на столько близко, чтобы в наиболее подходящий момент произвести несколько точных выстрелов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что экипаж пытался спастись из горящей техники и бросился убегать, но шансов выжить у российских солдат среди южных степей, очень мало.

ВСУ уничтожили российскую колонну с ”Тиграми” и БМП (ФОТО) - фото 2
ВСУ уничтожили российскую колонну с ”Тиграми” и БМП (ФОТО) - фото 3
ВСУ уничтожили российскую колонну с ”Тиграми” и БМП (ФОТО) - фото 4
ВСУ уничтожили российскую колонну с ”Тиграми” и БМП (ФОТО) - фото 5

Напомним, что украинские бойцы продолжают держать оборону и уничтожать технику оккупанта. В Черниговской области возле Крут ВСУ ликвидировали технику, принадлежавшей 90-й танковой дивизии из Екатеринбурга (Россия), которая на протяжение месяца находилась в Нежинском районе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Донбассе Вооруженные силы Украины накрыли огнем значительное скопление техники российских оккупантов и штаб кадыровцев.

Читайте также, что на киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины полностью уничтожили позиции оккупантов прицельными артиллерийскими ударами и осуществили зачистку района, где враг сосредотачивал силы.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=353158896839900&id=100064373782003
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!