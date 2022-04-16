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Блестящая работа: в Черниговской области показали разбитую технику РФ (ФОТО)

Украинские военные уничтожили российскую технику в Черниговской области и показали блестящий результат своей работы

сегодня, 21:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Украинские бойцы продолжают держать оборону и уничтожать технику оккупанта. В Черниговской области ВСУ "расквитались" с захватчиками. На странице Генерального штаба Украины в Facebook показали результаты работы наших защитников.

Блестящая работа: в Черниговской области показали разбитую технику РФ (ФОТО)

В Черниговской области показали разбитую технику РФ / Фото: Генштаб

Известно, что ВСУ возле Крут ликвидировали технику, принадлежавшей 90-й танковой дивизии из Екатеринбурга (Россия), которая на протяжение месяца находилась в Нежинском районе.

"В боях отличилась и территориальная оборона Нежина, в рядах которой воевали и казаки из нашего общества", – сообщили в Крутовской ОТГ.

Блестящая работа: в Черниговской области показали разбитую технику РФ (ФОТО) - фото 2
Блестящая работа: в Черниговской области показали разбитую технику РФ (ФОТО) - фото 3
Блестящая работа: в Черниговской области показали разбитую технику РФ (ФОТО) - фото 4
Блестящая работа: в Черниговской области показали разбитую технику РФ (ФОТО) - фото 5

Пользователи сети оценили работу наших военных и пожелали им дальнейших успехов в борьбе с оккупантами: "От наших ВСУ у них срывает башню!", "Бой под Крутами повторился спустя почти 100 лет. Но уже в этот раз победа на стороне Украины", "Какие хорошие фото! Слава ВСУ и ТРО!", "Спасибо нашим защитникам", — говорится в комментариях.

Напомним, украинские защитники Операций объединенных сил успешно противостояли 10 атакам, которые осуществляли российские захватнические войска, нанеся им ощутимые потери и уничтожили 6 беспилотников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что защитники блокадного Мариуполя продолжают героически сражаться с оккупантами. Наши воины опубликовали видео с города, на котором запечатлено уничтожение очередной единицы вражеской бронированной техники.

Читайте также, что противотанкисты десантно-штурмовых войск продолжают успешно уничтожать российскую бронетехнику. На одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" успешно уничтожена очередная единица российской бронетанковой техники.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/296139986032420
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