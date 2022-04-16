Блестящая работа: в Черниговской области показали разбитую технику РФ (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Украинские бойцы продолжают держать оборону и уничтожать технику
оккупанта. В Черниговской области ВСУ "расквитались" с захватчиками. На
странице Генерального штаба Украины в Facebook показали результаты
работы наших защитников.
В Черниговской области показали разбитую технику РФ / Фото: Генштаб
Известно, что ВСУ возле Крут ликвидировали технику, принадлежавшей
90-й танковой дивизии из Екатеринбурга (Россия), которая на протяжение месяца
находилась в Нежинском районе.
"В боях отличилась и территориальная оборона Нежина, в рядах которой воевали и казаки из нашего общества", – сообщили в Крутовской ОТГ.
Пользователи сети оценили работу наших военных и пожелали им дальнейших успехов в борьбе с оккупантами: "От наших ВСУ у них срывает башню!", "Бой под Крутами повторился спустя почти 100 лет. Но уже в этот раз победа на стороне Украины", "Какие хорошие фото! Слава ВСУ и ТРО!", "Спасибо нашим защитникам", — говорится в комментариях.
Напомним,
украинские защитники Операций объединенных сил успешно противостояли 10 атакам,
которые осуществляли российские захватнические войска, нанеся им ощутимые
потери и уничтожили 6 беспилотников.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что защитники блокадного Мариуполя
продолжают героически сражаться с оккупантами. Наши воины опубликовали видео с
города, на котором запечатлено уничтожение очередной единицы вражеской
бронированной техники.
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уничтожать российскую бронетехнику. На одном из направлений мобильным расчетом
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