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Украинские военные отбили 10 атак врага: уничтожены танки, техника и БТР российских оккупантов

Также были уничтожены 3 танка и 3 артиллерийские системы

15 апреля 2022, 23:41
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские защитники Операций объединенных сил успешно противостояли 10 атакам, которые осуществляли российские захватнические войска, нанеся им ощутимые потери и уничтожили 6 беспилотников. Об этом сообщают в обнародованном сообщении Операции объединенных сил в социальных сетях.

Украинские военные отбили 10 атак врага: уничтожены танки, техника и БТР российских оккупантов

ВСУ отразили 10 атак врага (фото из открытых источников)

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам", — говорится в информации ООС.

Важно, что представители украинских сил ООС уничтожили несколько танков и артиллерийских систем, 1 единицу специальной техники, два наименования автомобильной техники и подбили вражеский БТР и еще один захватили как трофей.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", — говорится в тексте сообщения от ООС.

Еще представители ООС подытоживают, что защитники страны мужественно и героически сопротивляются врагу и далее сдерживают нашествие агрессора.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 . Украинские воины уничтожили очередной летательный аппарат армии кафиров. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. Как стало известно, Вооруженные силы Украины сбили еще один вражеский вертолет в небе над Украиной. В подтверждение своим словам Стратком публикует фотографии с места событий. На снимках можно увидеть обломки уничтоженного летательного аппарата, что "приземлили" наши воины.


 


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=351270993694884&set=a.291203543034963
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