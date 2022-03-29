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ВСУ уничтожили командира и начштаба мотострелкового полка оккупантов

Командование оккупантов пополнили список "200"

сегодня, 01:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии России ликвидировали наши военнослужащие. Агрессоры пополнили список "200". Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

ВСУ уничтожили командира и начштаба мотострелкового полка оккупантов

ВСУ ликвидирование командования кафиров (фото из открытых источников)

"Сегодня, в ходе боев, украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников", — говорится в обнародованной информации украинского Министерства обороны.


Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские военные ликвидировали "кадыровцев" из Росгвардии. Военнослужащие ВСУ во время боевых столкновений уничтожили трех чеченских кафиров из крупнейшего военного соединения Росгвардии и захватили много трофеев: боевой БТР "кадыровцев" и их оружие. В ожесточенной боевой схватке ликвидированы три представителя Росгвардии, которые были бойцами 94-го полка бригады, место дислокации — г.Гудермес, и в 96-м полку, место дислокации — г.Урус-Мартан в Чеченской республике. Представители Закарпатской бригады изъяли у чеченских оккупантов личные жетоны и следующие документы: путевое письмо водителя БТР-80 и данные водителя, командира машины, здесь еще были указаны расход топлива и т.д. Еще трофеем украинских воинов стала тетрадь со списком личного состава: здесь речь шла о 14 военных и одном офицере. Были здесь и сведения о боевой технике подразделения – четыре бронетранспортера "БТР-80" и три военных грузовика "Урал 4320". В сообщении пресс-службы Закарпатской бригады отмечается, что украинские бойцы взяли трофеи.


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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/866
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