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ВСУ пошли в контрнаступление по двум направлениям, – Залужный

Самые ожесточенные бои в это время на Луганском направлении - в районе Попасной, Кременной и Торского

5 мая 2022, 13:42 comments1437
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники перешли от оборонительной операции к контрнаступательным действиям в Харьковском и Изюмском направлениях. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ходе разговора с главой объединенного комитета руководителей штабов США генералом Марком Милли.

ВСУ пошли в контрнаступление по двум направлениям, – Залужный

ВСУ. Фото из открытых источников

Валерий Залужный рассказал, что он в разговоре со своим американским коллегой проинформировал американских партнеров, как обстоят дела на фронте. В частности, было акцентировано внимание, что враг перебросил основные свои войска на Луганское направление. Именно поэтому который день подряд идут ожесточенные бои в районе населенных пунктов Попасная, Кременная и Торское. Враг пытается удержаться на занятых позициях и наступать. ВСУ продолжают выполнять оборонительную операцию, не давая противнику продвинуться вперед.

По словам Главнокомандующего ВСУ, кардинально иначе выглядит ситуацию на Слобожанском направлении. На Харьковском и Изюмском направлениях украинская армия не только сдерживает атаки противника, но и переходит в контрнаступление, выбивая врага с ранее занятых территорий.

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Источник: https://t.me/CinCAFU/54
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