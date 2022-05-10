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ВСУ готовят план по деблокаде Мариуполя: экс-командир "Азова" раскрыл подробности

Военный план разрабатывают параллельно с дипломатическим

сегодня, 10:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Дипломатический путь проведения деблокады Мариуполя – не единственный, который сейчас в разработке украинских властей и украинских защитников. ВСУ работают над подготовкой военного плана. План подготавливается высшим руководством ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 каналу" рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

ВСУ готовят план по деблокаде Мариуполя: экс-командир "Азова" раскрыл подробности

Мариуполь. Фото: из открытых источников

Военный отмечает, что, чем дольше Мариуполь находится заблокированным, тем сложнее провести его освобождение от оккупантов. Реальнее всего это было сделать в первые полтора месяца, как в город зашли захватчики. Тогда деблокаду Мариуполя можно было бы провести относительно небольшими силами. Понимая весь риск операции по освобождение Мариуполя сотни добровольцев были готовы освобождать город. Теперь же выбить захватчиков в один этап из Мариуполя невозможно.

При этом Жорин признал, что военное командование не отказывается от того, чтобы военным путем деблокировать Мариуполь. Этот план может быть реализован в несколько этапов. Сначала освободить ряд городов и сел, которые находятся в непосредственной близости от Мариуполя, а дальше украинские защитники после перегруппировки могут приступить к деблокаде самого Мариуполя.

По словам Максима Жорина, на подготовку план по деблокаде Мариуполя нужно еще время, потому что нужно доукомплектовать подразделения, а также усилить военных вооружением. Но нет гарантий, что все это время заблокированные на "Азовстали" украинские защитники смогут выстоять.

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Источник: https://24tv.ua/ru/zashhitniki-nesmotrja-diplomaticheskij-gotovjat-voennyj-put-po_n1974794
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