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Встреча Путина и Си подействовала: что произошло в отношениях между Пекином и Москвой

Экспорт из Китая в июне вырос почти на 4%, хотя российские покупатели столкнулись с проблемами платежей из-за санкций США

сегодня, 15:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский импорт из Китая снова начал набирать обороты, несмотря на трудности с платежами, вызванные угрозой введения США дополнительных санкций в отношении Московской биржи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Встреча Путина и Си подействовала: что произошло в отношениях между Пекином и Москвой

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что китайский экспорт в Россию вырос почти на 4% в июне по сравнению с предыдущим годом после сокращения в течение трех месяцев подряд.

Экспорт в Россию составил 9,9 млрд долларов, что все еще ниже месячных объемов, наблюдавшихся в конце прошлого года, а за первые шесть месяцев 2024 года снизился примерно на 1% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Общий объем экспорта Китая вырос в июне на 8,6% в годовом исчислении, достигнув самого высокого уровня почти за два года.

Отмечается, что российские компании сообщили местным СМИ, что вопросы оплаты импорта из Китая были решены после того, как Владимир Путин в мае отправился в Пекин на встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином. Небольшие региональные банки начали принимать юани из России, защищая более крупных кредиторов, которые перестали обслуживать сделки с российскими предприятиями, чтобы избежать санкций.

Тем не менее, в июньском отчете Банка России говорится, что импортеры столкнулись с задержками и трудностями при проведении внешних платежей после того, как США объявили о введении пакета санкций в июне.

Общий объем российского импорта сократился более чем на 7% в июне и на 9% в первом полугодии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если Пекин продолжит поддерживать страну-агрессора, сделав предупреждение после того, как НАТО обвинило КНР в содействии захватнической войне РФ против Украины.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-12/russian-imports-from-china-tick-up-again-after-putin-xi-meeting?srnd=homepage-americas
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