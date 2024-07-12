Как Китай поплатится за помощь России: Байден раскрыл детали

Президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если Пекин продолжит поддерживать страну-агрессора, сделав предупреждение после того, как НАТО обвинило КНР в содействии захватнической войне РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Китай. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что Пекин не поставляет оружие Москве, но также подчеркнул, что Китай не получит финансовой выгоды, "если они будут поставлять России информацию и возможности".

По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин считает, что Китай является достаточно большим рынком, чтобы "заманивать любую страну, в том числе европейские страны, чтобы инвестировать туда в обмен на обязательства со стороны Европы".

"Некоторые из наших европейских друзей сократят свои инвестиции (в случае, если Китай продолжит свою помощь)", – подчеркнул Байден.

Напомним, решение саммита НАТО, который прошел 9-11 июля в Вашингтоне, назвало Китай решающей силой, способствующей войне России против Украины.

В свою очередь официальный Пекин обрушился с критикой на НАТО в связи с заявлением Североатлантического альянса.

Пекин заявил, что направил в НАТО протест в связи с обвинениями, которые он назвал "провокационными, содержащими явную ложь и клевету". Представительство Китая при ЕС заявило, что Пекин стремится к политическому урегулированию войны в Украине и никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон в конфликте, добавив, что "нормальные торговые потоки" с Россией не должны быть нарушены или подвергаться принуждению. В то же время Пекин предупредил альянс держаться подальше от Азии, которая, по его словам, является "местом для мирного развития, а не ареной для геополитического соперничества".



