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Встреча Орбана и Зеленского: в МИДе Венгрии сообщили новые детали

Петер Сийярто сообщил, что встреча между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном не состоится.

сегодня, 16:25
Автор:
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Slava Kot
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и венгерским премьером Виктором Орбаном не состоится. Причиной этого Сийярто назвал некоторые условия, которые не готовы к организации встречи между лидерами стран.

Встреча Орбана и Зеленского: в МИДе Венгрии сообщили новые детали

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии дал комментарии российским СМИ, где ответил, будет ли в ближайшее время встреча между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном.

"Для этой встречи необходимы некоторые предварительные условия, пока эти условия для организации встречи еще далеко не готовы", — сказал Сийярто.

Отметим, что в конце января Петер Сийярто прибыл с визитом в Украину, где встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Во время посещения Украины Сийярто заявлял, что для встречи между Зеленским и Орбаном должен пройти "длинный путь". По словам венгерского политика, это произойдет, когда Украина выполнит условия Венгрии.

Напомним, что Венгрия периодически блокирует общие решения ЕС о помощи для Украины. Пользуясь таким шантажом, Орбан ставит условия для Украины и ЕС. Таким образом, венгерский премьер ожидает, что ЕС разморозит средства для Венгрии, а Украина пойдет на уступки в вопросах венгерских меньшинств в Закарпатской области, а также исключит венгерский банк из реестра спонсоров войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан назвал единственный шанс на мир для Украины.

Также "Комментарии" писали о протестующих в Чехии, которые с криками "позор" освистали Виктора Орбана и Роберта Фицо.



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