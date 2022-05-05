Всеобщая мобилизация и объявление войны Украине: почему для Путина это закончится катастрофой

Чем ближе 9 мая, сакральная для россиян дата, тем больше сообщений от разведок (украинской и не только), а также от ряда аналитиков, что страна-агрессор готовит новые удары по Украине. Не исключается даже официальное объявление войны и всеобщая мобилизация. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от агрессора – и почему.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Всё, что может себе позволить Россия на данном этапе – это методом убеждения или принуждении искать пополнение

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский считает, что кроме того спектра, что есть сейчас, для каких-то новых "пакостей" у россиян уже просто нет времени.

"Если мы гипотетически рассматриваем вопрос применения россиянами ядерного оружия, надо понимать, что до 9 мая, как и собственно 9 мая – это невозможно. Любое движение в сторону повышения активности в этом направлении было бы распознано. И об этом бы уже кричали все и вся, – поясняет эксперт. – Также провалилась попытка устроить какую-то "бурю в стакане" в Приднестровье. Там нет достаточно количества сил и средств, чтобы предпринять нечто серьезное. И кроме примитивных провокаций с той стороны ничего не будет".

Что может стать неким "апофеозом" для россиян 9 мая, так это заявление о том, что они окончательно "взяли Мариуполь", предполагает Сергей Грабский.

"Потому что они бросили на это огромные силы. В стиле Жукова и Конева 1945 года, когда они ради скорейшего взятия Берлина, клали массу бойцов. Аналогично действуют и нынешнее российское военно-политическое руководство, бросая сперва на штурм собственно Мариуполя, а теперь на "Азовсталь" неимоверное количество сил и средств. Кроме этой более чем условной "победы", предъявить к 9 мая им будет нечего", – прогнозирует эксперт.

Что касается пополнения ресурсов для войны против Украины, то, по словам полковника, есть так называемые объективные показатели мобилизационной возможности населения. И на данный момент в РФ они составляют от 1 до 1,4 млн человек. Но чтобы провести такую работу, надо иметь соответствующую базу мобилизационного развертывания. А это не только пункты приема личного состава и техники, но структуры, которые за это отвечают.

"Одно дело – согнать мужчин призывного возраста в казармы, а другое – распределить их и поставить под командование кого-то. И тут ключевая фраза – "кого-то". Ранее, в Советском Союзе, было такое понятие как кадровые части. Там сохранялось вооружение, боевая техника, запасы материальных средств и – главное – там был офицерский состав. То есть, это мог быть условный полк, обеспеченный офицерским составом, который четко знал свои задачи. На сегодняшний день таких кадровых частей в РФ не существует. Так что – да, собрать людей можно. Но что с ними делать? Их надо одеть, обуть, кормить, разместить – и чему-то обучать. А чтобы чему-то обучать, это должен делать кто-то. Те же учебные центры не предназначены для подготовки такого колоссального количества личного состава, который могут призвать во время мобилизации. Я 6 лет занимался мобилизационной работой во время службы. И понимаю объем задач", – подчеркивает Сергей Грабский.

Кроме того, даже если они смогут собрать некое пополнение, есть порядок мобилизационного развертывания – и порядок восстановления боевой способности. И последний может растягиваться на месяцы. Если речь идет о реальном восстановлении боеспособности, а не просто тупом забрасывании в топку войны человеческих ресурсов (которые даже в РФ – не бесконечны).

Россия даже близко не находится на уровне СССР, который мог позволить себе подобное, имея соответствующие ресурсы. У РФ таких ресурсов нет.

"Потому всё, что может себе позволить Россия на данном этапе – это методом убеждения или принуждении искать пополнение. Предлагать деньги, льготы или просто принуждая тех же военнослужащих-срочников подписывать контракты", – отмечает эксперт.

Даже если руководство РФ решится на мобилизацию, сделав политическое заявление типа – "все на борьбу с мировым империализмом" или что-то в этом роде – за этим не будут стоять некие практически вещи, уверен Сергей Грабский.

"Мы уже имеем ситуацию, когда мобилизованных с так называемых Луганской и Донецкой "республик" одевают в форму не понятного образца, дают им шлемы образцы 60-х годов, старые "трехлинейки" – и бросают в бой без всякой подготовки. Но если за этих людей у РФ нет социальной ответственности, то попытка поступить подобным образом с жителями России, ее гражданами, может вызывать возмущение. Как уже есть очаги возмущения на Южном Кавказе и в Бурятии, куда приходит много гробов или сообщений о гибели отправленных на войну местных мужчин. Вряд ли Кремль захочет получить нечто такое в масштабах всей РФ, – размышляет эксперт. – Кроме того, надо понимать, что фактор миллиона рабочих рук, которые будут вырваны с экономии РФ, в добавок к санкциям, очень негативно повлияет на и без того сложную экономическую и внутриполитическую ситуацию. И тут я всегда напоминаю, что в 1917 году именно мобилизованные стали тем самым топливом для огня октябрьского революции, которая охватила тогда Российскую империю. И если РФ сейчас попробует повторить что-то такое – пожнет подобное. Это случится не сразу, не быстро, ведь мобилизованные должны дозреть. Но это точно случится".

Если Путин пойдет на всероссийскую мобилизацию – это окончательно добьет экономику

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк, суммируя все имеющиеся на данный момент прогнозы по путинским сюрпризам к 9 мая, выделил следующие:

– объявление войны Украине и как следствие – всероссийской мобилизации;

– аннексия уже оккупированных территорий (допустим, объявить о победе в "спецоперации" и зафиксировать за собой то, что уже захвачено на соответствующий момент, прежде всего, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях; возможно, объявление о вхождении в состав РФ Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии);

– объявление "холодной войны" всему коллективному Западу (типа – "против России идет экономическая война, победили фашизм в 1945-м, победим еще раз").

При этом Анатолий Октисюк склоняется к тому, что подобного рода резких шагов не будет. Скорее – чисто символические заявления.

"Если говорить о всероссийской мобилизации – это своеобразная "красная линия" для русского общества. Тем более, что советская система мобилизации у них фактически уничтожена. Доктрина строится на контрактной армии, на том, что внешнего нападения не будет. Система широкой мобилизации в РФ ни разу не использовалась. Даже чеченские войны проходили с помощью ротаций имеющегося состава", – подчеркивает аналитик.

Он также поясняет, что полномасштабная мобилизация – это в один момент обуть, накормить, обмундировать, обучить сотни тысяч солдат.

"Финансово-экономический блок РФ и так в шоке от происходящего. А если Путин пойдет на всероссийскую мобилизацию – это окончательно добьет экономику, да еще и запустит маховик социального напряжения. Русские любят "воевать", лежа на диване с пивом, глядя пропагандистские шоу о том, как "смеются" их "Искандеры", и как они всех превратят в радиоактивный пепел. А если их начать тянуть с дивана на реальную войну, точно начнутся потрясения", – прогнозирует Анатолий Октисюк.

Срочников, по его мнению, бросать в пекло войны Кремль вряд ли решится. Особенно после скандалов, которые разразились после того, как выяснилось, что российское руководство уже пыталось это сделать.

"Российские контрактники и так, по сути, задействованы по максимуму в Украине. Внутренние войска, ОМОН, Росгвардия нужны, чтобы сдерживать внутренние протесты. К тому же, вояки из них никакие. Лучше, чем мобилизованные музыканты и студенты из так называемых "ДНР" и "ЛНР", но точно не та сила, которая может переломить ход войны. Наемники тоже не особо спешат стать "пушечным мясом", тем более, что украинская армия получает всё более современное вооружение от коллективного Запада", – отмечает эксперт.

По его словам, мониторинг россСМИ показывает, что там раздают соответствующие планы на каждый военный округ. Что в такие-то сроки такой-то военный округ должен мобилизовать такое-то количество человек.

"Скорее всего, основное пополнение будет за счет тех, кто служил ранее, кто пребывает в запасе, кому обещают высокие выплаты и соцгарантии. Военщина в РФ всё больше становится единственным работодателем. Ведь предприятия массово закрываются, и кризис будет только нарастать. Экономика, работающая и сейчас в ручном режиме, в это время будет загибаться, еще больше скукоживаться. Однако в краткосрочном периоде – около полугода – финансово-экономический запас у страны-агрессора есть, – подчеркивает Анатолий Октисюк. – При этом россияне видят большие потери, которые несут в Украине. И желающих воевать – всё меньше. В том числе из-за выкоса младшего и среднего командирского состава, на котором, как правило, всё держится. Ну, а то, что россияне будут бросать в Украину, это, по сути, "ополчение", "пушечное мясо". Которое мотивированные и обученные по новым стандартам украинские военные здесь станут ударно утилизировать".

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ пошли в контрнаступление по двум направлениям.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!