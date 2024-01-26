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Все приготовления завершены: действительно ли Ким Чен Ын готов начать войну

По информации Bloomberg, Ким Чен Ын готов начать войну, но его сдерживает более выгодный сценарий

сегодня, 09:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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В последние недели лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, которые свидетельствуют о его желании и готовности начать войну с Югом. Но у Пхеньяна есть веская причина не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли самого высокого уровня за почти десятилетие из-за продажи вооружений России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Все приготовления завершены: действительно ли Ким Чен Ын готов начать войну

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что с октября Северная Корея продала России более 2 млн артиллерийских снарядов и несколько баллистических ракет.

Стоимость поставленных ракет может достигать нескольких миллионов долларов каждая, и России, вероятно, придется покупать у Пхеньяна пусковые установки для них. Таким образом, объем проданной КНДР техники может достичь миллиардов долларов, а экономика страны, в сочетании с ростом торговли с Китаем, в этом году может вырасти на 0,5%.

"Продажа Пхеньяном баллистических ракет, артиллерийских снарядов и другого военного оборудования для поддержки агрессии президента Владимира Путина в Украине, дает толчок экономике, которая долгое время была изолирована международными санкциями. Хотя это может позволить Киму избегать взаимодействия с Западом на долгие годы, это также уменьшает давление на 40-летнего лидера, которое заставляет его идти на более радикальные меры, в частности войну", — пишет Bloomberg.

Сейчас ожидается, что сотрудничество между КНДР и Россией будет углубляться, а Путин, возможно, в ближайшие месяцы посетит Пхеньян.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что, по его мнению, Северная Корея готовится отправить Москве новые типы тактических управляемых ракет, которые могут помочь Кремлю продолжить бомбардировку Украины.

Су Ким, бывший корейский аналитик Центрального разведывательного управления, которая сейчас работает в американской консалтинговой компании LMI, сказала, что северокорейскому лидеру, вероятно, придется взвесить последствия более агрессивных военных действий как на выборах в Южной Корее, так и на выборах в США в ноябре.

"Есть ли смысл для Кима действовать сейчас ради выборов в Сеуле? Или эффективнее переждать до более масштабных, более значимых выборов?", — задалась вопросом она.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-25/kim-jong-un-s-russia-lifeline-gives-him-big-reason-to-avoid-war
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