Всё, что связано с товарами длительного использования, стало пользоваться гораздо меньшей популярностью - Дорошенко

Всё,
что связано с товарами длительного использования, включая продукты, стало в
связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями пользоваться гораздо
меньшей популярностью. Об этом сообщил председатель Национального Совета
экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей
Дорошенко "Комментарии-Украина".
Алексей Дорошенко (фото из открытых источников)
"Дефицит бюджета привел к тому, что власть ищет
разные пути его наполнения. Так, растет стоимость коммуналки. И это, и
экономические проблемы приводят к тому, что украинцы в основном тратят деньги
на коммуналку, продукты, проезд, связь (мобильная, интернет, доставку чего-то).
Плюс, понятно, фармация и охрана здоровья. Они за последний год вытеснили
многие другие статьи. Всё, что выходит за эти рамки по цене, условно говоря,
вычеркивается. Если, например, в США, ЕС, Канаде спрос стал возвращаться,
большинство людей приобретает уже не более дешевые, а премиальные товары, то в
Украине – наоборот", — заявил Алексей Дорошенко.
По его словам, у нас происходит серьезное
сокращение покупательной способности.
"И торговые сети, магазины, подстраиваются под
это. В преимущественном положении продуктовые магазины и аптеки, а также всё,
что связано с частными медицинскими клиниками. Продают больше дешевой
продукции. При этом такой нужно продать 3-5 единиц, чтобы выйти на уровень
продажи одной, но с более высокой наценкой. Вот только премиум, как я отмечал,
сейчас не по карману основной массе украинцев. Надо отметить, что продавцы не
держат низкую наценку на социальные продукты питания. Несмотря на это, они
увеличили продажи именно недорого ассортимента", — добавил он.
Напомним, появилась информация о товарах, которые чаще всего конфисковали сотрудники государственной таможенной службы Украины в 2020 году. Соответствующее сообщение опубликовали официальные каналы ведомства.
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