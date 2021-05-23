Всё, что связано с товарами длительного использования, стало пользоваться гораздо меньшей популярностью - Дорошенко

Всё, что связано с товарами длительного использования, включая продукты, стало в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями пользоваться гораздо меньшей популярностью. Об этом сообщил председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко "Комментарии-Украина".

Алексей Дорошенко (фото из открытых источников)

"Дефицит бюджета привел к тому, что власть ищет разные пути его наполнения. Так, растет стоимость коммуналки. И это, и экономические проблемы приводят к тому, что украинцы в основном тратят деньги на коммуналку, продукты, проезд, связь (мобильная, интернет, доставку чего-то). Плюс, понятно, фармация и охрана здоровья. Они за последний год вытеснили многие другие статьи. Всё, что выходит за эти рамки по цене, условно говоря, вычеркивается. Если, например, в США, ЕС, Канаде спрос стал возвращаться, большинство людей приобретает уже не более дешевые, а премиальные товары, то в Украине – наоборот", — заявил Алексей Дорошенко.

По его словам, у нас происходит серьезное сокращение покупательной способности.

"И торговые сети, магазины, подстраиваются под это. В преимущественном положении продуктовые магазины и аптеки, а также всё, что связано с частными медицинскими клиниками. Продают больше дешевой продукции. При этом такой нужно продать 3-5 единиц, чтобы выйти на уровень продажи одной, но с более высокой наценкой. Вот только премиум, как я отмечал, сейчас не по карману основной массе украинцев. Надо отметить, что продавцы не держат низкую наценку на социальные продукты питания. Несмотря на это, они увеличили продажи именно недорого ассортимента", — добавил он.

Напомним, появилась информация о товарах, которые чаще всего конфисковали сотрудники государственной таможенной службы Украины в 2020 году. Соответствующее сообщение опубликовали официальные каналы ведомства.

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