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Все больше военных РФ переходит воевать на сторону Украины против режима Путина, – разведка

Российские военные не просто складывают оружие, но и переходят воевать на сторону Украины

сегодня, 07:10 comments1782
Автор:

Кравцев Сергей
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Понимание последствий войны в Украине приходит не столько гражданским, которые до сих пор подвержены российской пропаганде, сколько самим российским военным, которые все чаще принимают решение перейти с оружием в руках на сторону Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Телеграмм.

Все больше военных РФ переходит воевать на сторону Украины против режима Путина, – разведка

Российские войска. Фото: GETTY IMAGES

В сообщении говорится, что все больше и больше российские военных, которых российское руководство оправило на войну в Украину, принимают решение отказаться от дальнейшего выполнения преступных приказов. Также все больше фиксируется случаев, когда военные не только готовы сложить оружие, но и перейти с оружием в руках воевать на сторону Украины. Они не просто готовы защищать украинскую землю, но и бороться против преступного режима Путина.

Читайте на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию высказали уверенность, что постепенно все больше стран открыто готовы будут называть президента РФ Владимира Путина военным преступником. После такого признания России и путинскому режиму уже не уйти от ответственности за кровавую войну против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель считает, что ближайшие 15 недель войны в Украине могут стать решающими. Свое мнение дипломат объяснил тем, что Россия не настроена на то, чтобы прийти к какому-то решению по мирным переговорам с Украиной и попытается ближайшие недели переломить ход в войне. От того, удастся ли ей задуманное и будет зависеть развязка в войне.



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Источник: https://t.me/DIUkraine/195
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