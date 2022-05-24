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Все больше украинцев хотят иметь на руках огнестрельное оружие и боеприпасы: почему мнение большинства изменилось

Социологическая группа «Рейтинг» провела новый опрос о разрешении на владение оружием и боеприпасами

сегодня, 18:31
Автор:

Лиля Воробьева
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В условиях войны более, чем вдвое возросло количество тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в мае по заказу общественной инициативы "Украинский арсенал свободы".

Все больше украинцев хотят иметь на руках огнестрельное оружие и боеприпасы: почему мнение большинства изменилось

Большинство хочет иметь оружие (фото из открытых источников)

Сегодня поддерживают такую инициативу 58%, не поддерживают – 39%, таким образом впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников (в 2018-2021 поддерживали такую идею около четверти, не поддерживали – более 70%). Сторонников вооружения граждан больше среди жителей центра страны, респондентов молодой и средней возрастной групп, мужчин. Наличие собственного оружия или оружия во владении кого-то из близких или родных вызывает большее чувство защищенности (48%), чем наличие рядом других граждан с легальным огнестрельным оружием (33%)",- говорится в исследовании.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что на решение украинцев повлияла война.

"Война убедила украинцев в необходимости иметь огнестрельное оружие. Это впервые, когда большинство украинцев считают, что обращение оружия необходимо максимально упростить. Признаюсь, я тоже среди этого большинства. Мне несколько раз до войны предлагали оформить разрешение на оружие. Я много раз отказывался, поскольку по натуре является убежденным пацифистом.Однако, ожидание войны, убило и мой пацифизм, ведь на войне пацифистов не бывает.Точнее, они бывают, но живут недолго.Я впервые подумал о необходимости оформить разрешение на оружие накануне войны.Даже 23 февраля оплатил хорошее ружье в столичном магазине, однако так его пока и не забрал.До сих пор в кошельке ношу чек и все думаю, что надо поехать, забрать документы и ружье.Вы ждете мораль в конце?А морали не будет.Будут сухие факты, которые и сами по себе является моральным выводом. Для 48% украинцев наличие собственного оружия повышает чувство защищенности. Также 48% украинцев будут чувствовать себя более защищенными, если у их родных будет огнестрельное оружие".,-написал эксперт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что три месяца полномасштабной войны России против Украины : главные выводы и прогнозы.

 


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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/odinnadcatyy_obschenacionalnyy_opros_lichnaya_svoboda_bezopasnost_i_voprosy_oruzhiya.html
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