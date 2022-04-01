Враг выходит из Черниговщины, но расслабляться еще рано – глава ОВА

Российские оккупанты неспешно покидают пределы Черниговской область, территориальные общины работают над восстановлением жизнедеятельности. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем видеообращении к украинцам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Вячеслав Чаус отметил, враг действительно покидает Черниговскую область и ВСУ ему помогают делать это быстрее. Вот только для чего он это делает и какова конечная цель российских оккупантов – пока неизвестно.

При этом губернатор Черниговщины высказал надежду, что враг больше не вернется на территорию области. Вячеслав Чаус подшутил, если у оккупантов план перегруппироваться и пополнить свои силы и запасы, чтобы вновь пойти в наступление на Черниговскую область, то защитники Украины будут ждать врага с "радушием".

Чаус отметил, у общин и коммунальных служб наконец-то появилась возможность включиться в работу, чтобы восстановить жизнедеятельность региона. Есть работа и для ВСУ, ведь там, где стоял враг немало территорий заминировано. Там находится опасно. Кроме того, украинские защитники проводят зачистку тех населенных пунктов, которые продолжительное время были в оккупации и где остались российские военные.

Обращаясь к жителям Черниговской области глава областной военной администрации призвал людей не расслабляться и быть предельно острожными, потому что угроза авиаударов по-прежнему сохраняется. Снаряды до сих пор прилетают в Черниговскую область, поэтому, когда звучит сигнал об опасности – нужно оперативно направляться в укрытие.

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