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Оккупанты вывозят награбленное, частично отводя войска из Киевщины, – Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники отразили 7 вражеских атак на Донецком и Луганском направлении

1 апреля 2022, 08:55 comments2303
Автор:

Кравцев Сергей
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Вражеские войска постепенно покидают север Киевской области. Направляясь в сторону границы с Беларусью. Кроме военной техники кафиры вывозят гражданские транспортные средства с имуществом, которое было награблено за время оккупации тех населенных пунктов, где велись бои. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты вывозят награбленное, частично отводя войска из Киевщины, – Генштаб ВСУ

Российские войска. Фото: REUTERS

Отмечается, что подразделения российских оккупационных войск продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении государственной границы с Республикой Беларусь. Отмечается движение общих колонн техники разного количества русского врага. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства (грузы, автобусы, маршрутки, авто), угнанные российскими оккупантами во время временной оккупации территорий. Кроме того, враг производит изъятие награбленного имущества.

На временно оккупированных территориях российский враг продолжает противоправные действия, ограничивая передвижение мирных жителей, используя дома и квартиры местных жителей для размещения персонала, держа заложников местных жителей и активистов транспортного средства. Мародерство и насилие граждан Украины продолжается.

Также кафиры проводят работы с предпринимателями, заставляя тех переходить на оплату налогов в рублях и рассказывая, что теперь на оккупированной территории будет действовать исключительно российское законодательство.

Что касается атак врага, то Объединенные силы Украины в течение суток отразили 7 нападений врага на Донецком и Луганском направлениях. Украинские воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомахов и 2 артиллерии Также были сбиты БПЛА Орлан-10.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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Обсуждения

Stepan

1 апреля 2022, 08:22

Від дванадцятого віку ординці нападали на Русь та грабували її населення і брали дівчат в свої тереми, а чоловіків у рабство. Грабувати і мародерити, то у них в крові.

Алекс

1 апреля 2022, 08:21

па Раша это страна быдла и ворюг. Она должна быть стёрта с земли.

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