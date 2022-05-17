Враг ударил ракетами по Черниговщине: есть погибшие и много раненых

Утром 17 мая по поселку Десна в Черниговской области оккупанты нанесли ракетный удар, в результате которого есть погибшие и раненые. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Ракета. ФОТО: из открытых источников

Глава Черниговской области отметил, рано утром враг нанес ракетные удары по селу Десна. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно у нас есть погибшие и много раненых.

Вячеслав Чаус не стал раскрывать подробности о том, куда именно попали вражеские ракеты и какие последствия от этого. Глава Черниговской области лишь указал, что на месте сейчас работают спасатели, медики, правоохранительные органы.

Глава Черниговской ОГА лишь добавил, что произошедшее 17 мая ещё раз подтверждает, что война не ушла с Черниговской области после того, как регион был освобожден от оккупантов. Поэтому всем жителям приграничной Черниговщины нужно быть очень внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, услышав сигнал нужно максимально быстро искать укрытие, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким.

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