Скрытая мобилизация в оккупации: чем этот финт РФ может закончиться – о чем говорит происходящее

Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, а в ряды вооруженных сил России планируют призвать даже женщин. Для этого на предприятиях уже сверяют данные работниц отдельных профессий. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова. В Донецке и Луганске уже даже проходят акции протеста. О чем говорит происходящее? К чему всё это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

После освобождения Донбасса украинским властям придется решать, что делать с местным населением, какова степень вины тех или иных граждан

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний напоминает, что незаконная мобилизация в террористических "Л-ДНР" производится с января этого года.

"За это время поступают сообщения о том, что так называемая власть начала рассылать повестки и получила в значительной части бойкот от местного населения. Именно поэтому террористы прибегают к таким принудительным мерам как отлавливание потенциальных призывников на улицах, рынках, магазинах, по месту работы, – отмечает эксперт. – Работники местных войск стали постоянными гостями в учебных заведениях и предприятиях. Я лично общался с молодым человеком, который четыре месяца живет у родственников и не выходит на улицу только потому, что его могут забрать на войну. Кроме того, россияне вместе с представителями террористических "Л-ДНР" перекрыли границу с россией. И, конечно, не выпускают людей из ОРДЛО в Украину".

Саботаж призыва и значительные потери противника на фронте приводят к тому, что в "Л-ДНР" начинают призывать женщин и инвалидов. А это является признаком напряженности и нежелания защищать террористические организации, акцентирует Юрий Подорожний.

Именно поэтому, продолжает он, украинские власти должны разработать соответствующий порядок – и объявить для местных жителей условия складывания оружия и сдачи в украинский плен.

"Для тех военнослужащих противника, кто готов перейти на сторону украинской армии, нужно принять соответствующий закон. В нем четко расписать план действий. И объявить амнистию военнослужащим, у которых нет на руках крови. А также тем, кто не занимал соответствующие должности и не отдавал преступные приказы", – поясняет эксперт.

По его мнению, многих со стороны незаконных военных формирований это бы подтолкнуло к добровольной сдаче в плен. И этот процесс нарастал бы количественно настолько, насколько украинская армия имела бы успехи на фронте.

"Такой же порядок необходимо разработать и для местного населения так называемых "Л-ДНР", которые могли бы саботировать решения фейковых "органов государственного управления". Уверен, что подобные меры дополнительно сохранили бы жизнь украинским военным и тем, кто, зачастую не желая, противостоит им, – говорит Юрий Подорожний. – В конце концов, после освобождения Донбасса украинским властям придется решать, что делать с местным населением, какова степень вины тех или иных граждан, как быстрее реинтегрировать их в Украину? Почему уже сейчас не начать этот процесс?".

Твердя из всех конфорок, что "спецоперация идет по плану", российское руководство лихорадочно ищет "пушечное мясо"

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук акцентирует, что мобилизация проходит не только на территориях ОРДЛО, очерченных в рамках Минских соглашений, но и на всех украинских территориях, захваченных россиянами с 24 февраля 2022-го.

"В СМИ, в соцсетях можно найти истории, как даже к людям, сидящим в подвалах под обстрелами, приходят военкомы, – отмечает эксперт. – Всё это говорит о нехватке у агрессора живой силы. Чтобы вести захватническую войну (а уже всем понятно, что это никакая не военная спецоперация), да еще и при таком сопротивлении, которое оказывают украинцы, РФ необходима мобилизация. Но в Кремле пойти на нее не могут. Иначе придется расписываться в мнимой силе своих вооруженных сил, в мнимой стабильности. Потому, твердя из всех конфорок, что "спецоперация идет по плану", российское руководство лихорадочно ищет "пушечное мясо". Прежде всего – на временно оккупированных территориях. С "аргументацией" типа — вас "освободили", теперь идите вы "освобождайте". Непонятно от кого и зачем. Надо полагать, от нормальной жизни".

Происходит, подчеркивает Никита Трачук, тупо заброс позиций ВСУ телами мобилизованных студентов, работяг и так далее.

"Всё это демонстрирует не только то, что ситуация на фронте у РФ далеко не такая хорошая, как уверяет пропаганда, но и показывает истиной отношение Кремля к жителям того же Донбасса. Которые нужны Путину и его окружению исключительно как рычаг давления на официальный Киев, как сдерживающий фактор евроинтеграции Украины. И, думаю, сейчас многих "накрыло" прозрение. Отсюда эти акции протеста, многочисленная сдача в плен и так далее. Осознание, что пришли вовсе не "освободители", а циничные завоеватели", – резюмирует эксперт.

Он уверен, что те, кого еще не успели загрести, будут максимально уклоняться, скрываться, избегать мобилизации. Ну, а кто попал на фронт – постараются при первой возможности дезертировать или сдаться в плен.

"Понятно, что некоторым придется воевать (даже по зову сердца – пропаганда работает, но таких, думаю, немного). И погибать за российские интересы", – констатирует Никита Трачук.

Протесты жен мобилизованных мужчин в так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут стать лишь началом массовых беспорядков по всей оккупированной территории Донбасса

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук размышляет так:

"Насильственная мобилизация на оккупированной части Донецкой и Луганской области указывает на то, что в РФ очень трудно с кадрами, которые можно отправлять в мясорубку российско-украинской войны. Население временно оккупированного ОРДЛО прекрасно осведомлено о том, какие огромные потери понесли российские оккупационные войска на территории Украины. И поэтому с каждым днем находится все меньше желающих стать грузом "200", воюя за эфемерное желание диктатора Путина уничтожить украинскую государственность".

При этом, продолжает эксперт, в Москве совсем не учитывают тот факт, что проживающее на оккупированной части Донецкой и Луганской области население ментально отличается от тех, кого Кремль мобилизует на территории России.

"Несмотря на более 8 лет российской оккупации, жители этих областей все равно помнят опыт проживания в свободной части Украины. И этот опыт может сыграть злую шутку с оккупационным режимом в ОРДЛО", – считает Виктор Каспрук.

По его словам, Путин загоняет жителей этих территорий в такую ситуацию, что им уже нечего будет терять.

"Протесты жен мобилизованных мужчин в так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут стать лишь началом массовых беспорядков по всей оккупированной территории Донбасса. Путин, выпустив "протестного джина" на оккупированном Донбассе, очень рискует. Ведь лояльность к московскому оккупационному режиму со стороны тех, у кого на этой войне убили принудительно мобилизованного мужа, брата или сына, может снизиться до нуля", – поясняет эксперт.

Отторжение россиян, уверен он, может только увеличиться, когда в ОРДЛО начнут мобилизовывать еще и женщин, как это, по некоторым данным, планируется оккупационными властями.

"И если в Москве думают, что могут легко подавить эти протесты, они очень ошибаются, – считает Виктор Каспрук. – У них просто не хватит сил, чтобы вести войну в Украине и одновременно подавлять протестное движение на оккупированных восточных украинских землях. А когда в самой РФ уже многие потенциальные призывники отказываются или уклоняются от войны в Украине, протестный пример населения Донбасса способен сдетонировать и по всей России. Путин играет с огнем на оккупированной части Донбасса. Словно не понимая, что перегнув палку в мобилизационном вопросе, получит на выходе совершенно противоположный результат. Когда по России прокатится волна антивоенных протестов, митингов и беспорядков, которые подавить кремлевцам силой не удастся. Но в Кремле, похоже, об этом уже некому думать. Они так увлеклись идеей фикс – уничтожением Украины, – что отрезвить их может только полное и окончательное поражение на всех фронтах российско-украинской войны".

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