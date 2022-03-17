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Враг продолжает нести потери, оккупанты остались без командного пункта, – Генштаб ВСУ

Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины

сегодня, 08:21 comments1778
Автор:

Кравцев Сергей
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Идет 22-й день русско-украинской войны. Так, благодаря скоординированным и профессиональным действиям украинской армии был ликвидирован командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ. Вражеские потери сейчас уточняются. Как передает "Комментарии", об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ.

Враг продолжает нести потери, оккупанты остались без командного пункта, – Генштаб ВСУ

ВСУ. Фото из открытых источников

В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.

Кроме того, за предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно- . Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется. Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают активно действовать с целью лишения авиации кафиров возможности властвовать в воздухе.

Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

Российские кафиры продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

Наряду с этим противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.

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