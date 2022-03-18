Враг достал ракетами район Львовского аэропорта

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Кравцев Сергей
Пока наземная военная операция у российских оккупантов застопорилась враг продолжает ракетными обстрелами разрушать объекты инфраструктуры, а также жилые кварталы в Украине. Так, россияне ракетными ударами накрыли район Львовского аэропорта. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.
Андрей Садовый. Фото: из открытых источников
При этом львовский градоначальник отметил, что в режиме реального времени он не готов назвать точный адрес, куда попал враг, но сам аэропорт пока не пострадал.
Андрей Садовый рассказал, что в постройках львовского АТП-1 повреждены окна. Какая на самом деле ситуация будет сообщено чуть позже. Пока что выясняются последствия.
Мэр Львова призвал горожан быть бдительными и осторожными, не пренебрегать предупреждениями об атаке с воздуха и не распространять в сети фотофакты попадания вражеских ракет.
Читайте на портале "Комментарии" — в Генштабе ВСУ рассказали об удачном поражении 14 воздушных целей противника. Теперь в российской армии еще минус 7 самолетов, 1 вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты. Также у противника очень серьезные проблемы с комплектацией войска. Из-за больших потерь и ранений все чаще фиксируются случаи, когда российские солдаты отказываются ехать воевать в Украину или же по прибытию добровольно сдаются в плоен или возвращаются обратно в РФ.
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