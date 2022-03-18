Враг достал ракетами район Львовского аэропорта

Пока наземная военная операция у российских оккупантов застопорилась враг продолжает ракетными обстрелами разрушать объекты инфраструктуры, а также жилые кварталы в Украине. Так, россияне ракетными ударами накрыли район Львовского аэропорта. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

Андрей Садовый. Фото: из открытых источников

При этом львовский градоначальник отметил, что в режиме реального времени он не готов назвать точный адрес, куда попал враг, но сам аэропорт пока не пострадал.

Андрей Садовый рассказал, что в постройках львовского АТП-1 повреждены окна. Какая на самом деле ситуация будет сообщено чуть позже. Пока что выясняются последствия.

Мэр Львова призвал горожан быть бдительными и осторожными, не пренебрегать предупреждениями об атаке с воздуха и не распространять в сети фотофакты попадания вражеских ракет.

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