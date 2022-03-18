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Враг достал ракетами район Львовского аэропорта

Львовский городской голова Андрей Садовый сообщил, что российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Пока наземная военная операция у российских оккупантов застопорилась враг продолжает ракетными обстрелами разрушать объекты инфраструктуры, а также жилые кварталы в Украине. Так, россияне ракетными ударами накрыли район Львовского аэропорта. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

Враг достал ракетами район Львовского аэропорта

Андрей Садовый. Фото: из открытых источников

При этом львовский градоначальник отметил, что в режиме реального времени он не готов назвать точный адрес, куда попал враг, но сам аэропорт пока не пострадал. 

Андрей Садовый рассказал, что в постройках львовского АТП-1 повреждены окна. Какая на самом деле ситуация будет сообщено чуть позже. Пока что выясняются последствия.

Мэр Львова призвал горожан быть бдительными и осторожными, не пренебрегать предупреждениями об атаке с воздуха и не распространять в сети фотофакты попадания вражеских ракет.

Читайте на портале "Комментарии" — в Генштабе ВСУ рассказали об удачном поражении 14 воздушных целей противника. Теперь в российской армии еще минус 7 самолетов, 1 вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты. Также у противника очень серьезные проблемы с комплектацией войска. Из-за больших потерь и ранений все чаще фиксируются случаи, когда российские солдаты отказываются ехать воевать в Украину или же по прибытию добровольно сдаются в плоен или возвращаются обратно в РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало — эксперты в эксклюзивном интервью дали свою оценку перспективам вхождения Украины в новый военно-политический союз U-24, о чем ранее заявил президент Зеленский.


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Источник: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi
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