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Удачный день для ВСУ: украинские защитники поразили 14 воздушных целей врага

У врага есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил РФ и наемников участвовать в войне против Украины

сегодня, 08:00 comments1528
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинский народ вместе со своей армией 23-й день уже противостоит российским оккупантам, защищая свою землю и свои дома. Тем временем агрессор продолжает нести серьезные потери. Только за 17 марта российская армия потеряла 7 самолетов, 1 вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удачный день для ВСУ: украинские защитники поразили 14 воздушных целей врага

ВСУ. Фото из открытых источников

Благодаря профессиональным действия украинских защитников больше не имеют возможности продвигаться в глубь Украины подразделения из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ. На данный момент потери вражеских сил выясняются.

В Генштабе ВСУ подчеркивают, в связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил РФ принимает меры в вопросах комплектования личным составом. Проводится скрытая мобилизация, привлекаются так называемых добровольцы, срочники и курсанты, а также наемники из Сирийской арабской республики.

На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.

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comments

Обсуждения

игорь

сегодня, 08:13

чем больше, тем лучше , у же нет тех кто не знал, валить орков

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