Новый военно-политический союз U-24: какие шансы для Украины

Во время вечернего видеообращения за 16 марта президент Украины Владимир Зеленский подробнее рассказал о военно-политическом союзе U-24, который Украина предложила создать. Эксперты проанализировали эту идею для издания "Комментарии".

Флаги. Фото: из открытых источников

В быструю реакцию новой структуры при таком количестве членов слабо верится

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова рассуждает так:

"Название красивое, идея выглядит чудесно. U-24 – "Объединяемся ради мира". 24 страны, 24 часа на ответ на агрессию. Беда в том, что с точки зрения бюрократии – очень тяжело и долго создавать союзы, а потом и созывать для принятия любого решения. А уж тем более, если речь идет о столь быстрых решениях, которые хотел бы видеть от нового объединения Зеленский в ракурсе немедленного реагирования на тот или иной конфликт. В быструю реакцию новой структуры при таком количестве членов я не верю. Если же речь идет о неформальном союзе, то снижается сила решений. Это будет просто очередной меморандум в стиле "за всё хорошее — против всего плохого!". Такое мы уже проходили…".

Идея, подчеркивает аналитик, шикарная, но всё упирается, как часто бывает, в реализацию.

"Я не сомневаюсь, что Украина могла бы заручиться поддержкой и большего, нежели 24, количества стран. Но как эту поддержу воплотить в некий новый союз, готовый быстро реагировать на вызовы типа российской агрессии – я не представляю", – призналась Александра Решмедилова.

Она обращает внимание еще на один важный момент: если речь идет о внеблоковости Украины (что сейчас обсуждается в переговорном процессе между Киевом и Москвой), то новый альянс с нашим участием точно не вписывается в такую конфигурацию.

"Резюмируя: зная неповоротливость структур типа НАТО в принятии консолидированных решений – некий новый союз (где страны-гаранты дали бы Украине и друг другу железобетонные гарантии безопасности) выглядит как крайне сложно реализуемая задача. Возможно, когда появиться больше информации, больше деталей о характере U-24, можно будет делать более четкий анализ", – отмечает аналитик.

Преуспевать в сфере дипломатии мы сможем лишь, демонстрируя успехи на фронте

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько называет предложение Зеленского относительно нового военно-политического союза U-24 актуальным – с учетом продолжающейся агрессии России в Украине.

"Если НАТО держит дверь открытой, но не дает добро на вход, ООН ничего кроме заявлений не предлагает, другие соглашения тоже не работают, следует срочно искать новые действенные форматы", – считает эксперт.

Однако, продолжает он, следует понимать следующее: учитывая требования России по внеблоковости Украины как главного фактора прекращения агрессии – предложение о создании нового блока U-24 будет восприниматься в Кремле негативно.

"Украина оказывается в дипломатической растяжке, – поясняет Владимир Манько. – Западу мы предлагаем новый блок, а с Россией ведем переговоры о внеблоковости. Возможно, это не растяжка, а дипломатические маневры, которые позволят получить от агрессора уступки, хотя бы касательно прекращения огня, а с Западом продолжать усиливать партнерство. Но тут важно осознавать, что преуспевать в сфере дипломатии мы сможем лишь, демонстрируя успехи на фронте. Как видим, наши бьют агрессора, а потому и дипломатия должна вести себя соответственно".

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