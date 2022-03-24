Враг боится мирных митингов – прибегает к террору местного населения, – Генштаб ВСУ

На временно оккупированных территориях российские оккупанты пытаются всеми возможными способами подавлять акции протесты мирных граждан. Так, во временно оккупированном Херсоне враг прибегает к террору местного населения. Против мирного населения применяются подразделения Росгвардии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщается в сообщении Генштаба ВСУ.

Херсон. Фото: из открытых источников

Также сообщается, что враг снова делает главную ставку на авиацию. Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше 22 марта).

Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха.

Группировки войск сдерживают противника по указанным направлениям, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны.

Несмотря на постоянные авиаудары и большое количество ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Так, было поражено 11 воздушных целей врага. Поэтому российская армия после 23 марта не досчиталась 7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.



В Генштабе ВСУ подчеркивают, что противник истощен и деморализован. Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям. Российская армия несет огромные утраты, как в живой силе, так и в военной технике. Такой результат – это не только заслуга ВСУ, но и украинского народа, оказывающего тотальное сопротивление оккупантам.

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