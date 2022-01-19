Врачи напомнили, кому противопоказано купание в проруби на Крещение

Погружаться в прорубь в праздник Крещения для некоторых может быть очень опасно. Ведь, как ни крути, купание в проруби – стресс для организма. Крещение в этом году снова пройдет под знаком пандемии, но не только ковод накладывает свои ограничения, пишет championat.

Крещение - фото из открытых источников

Одно дело, когда человек занимается моржеванием, обливанием на морозе, то есть подготовлен к такому мероприятию. Даже если у нее хронические заболевания, ее организм готов к стрессу. И таким людям можно спокойно погрузиться в купель, и все будет хорошо. И совсем другое дело – те, кто приходит в прорубь раз в год. Здесь следует быть очень осторожными.

У людей с хроническим тонзиллитом, гайморитом, а также другими заболеваниями уха, горла и носа после купания болезнь может перейти в острую стадию. В группе риска и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: в холодной воде происходит сужение сосудов, а когда человек поднимается на поверхность, сосуды расширяются.

Напомним, в этом году крещенские морозы ударят практически по всей территории Украины. Но в основном изрядно заморозит в ночь перед праздником, а на само Крещение температура не будет опускаться не ниже -8 градусов. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. Синоптики рассказал, что ближайшей ночью в среднем по стране стоит ожидать снижение температуры воздуха до -4… -9 градусов. Но самые большие морозы стоит ожидать в северо-восточной части Украины. В этой части страны можно ожидать -10 и даже -15 ниже нуля. Днем морозы ослабнут и в среднем по Украине будет температура -2… -5 градусов. Наталья Диденко отмечает, холоднее всего будет в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Здесь днем можно ожидать -5… -8 градусов.

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