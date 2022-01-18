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Где на Крещение ударят морозы: синоптик озвучила прогноз

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ближайшей ночью ударят морозы до -15 градусов

сегодня, 13:48
Автор:

Кравцев Сергей
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В этом году крещенские морозы ударят практически по всей территории Украины. Но в основном изрядно заморозит в ночь перед праздником, а на само Крещение температура не будет опускаться не ниже -8 градусов. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Где на Крещение ударят морозы: синоптик озвучила прогноз

Погода на Крещение. Фото: из открытых источников

Синоптики рассказал, что ближайшей ночью в среднем по стране стоит ожидать снижение температуры воздуха до -4… -9 градусов. Но самые большие морозы стоит ожидать в северо-восточной части Украины. В этой части страны можно ожидать -10 и даже -15 ниже нуля. Днем морозы ослабнут и в среднем по Украине будет температура -2… -5 градусов.

Наталья Диденко отмечает, холоднее всего будет в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Здесь днем можно ожидать -5… -8 градусов.

Что касается осадков, то в основном по стране будет без осадков. Немного заснежит лишь в восточной части страны. Тем не менее, водителям нужно быть внимательными за рулем, потому как на дорогах будет гололедица.

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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5311227568907178
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