Где на Крещение ударят морозы: синоптик озвучила прогноз

В этом году крещенские морозы ударят практически по всей территории Украины. Но в основном изрядно заморозит в ночь перед праздником, а на само Крещение температура не будет опускаться не ниже -8 градусов. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода на Крещение. Фото: из открытых источников

Синоптики рассказал, что ближайшей ночью в среднем по стране стоит ожидать снижение температуры воздуха до -4… -9 градусов. Но самые большие морозы стоит ожидать в северо-восточной части Украины. В этой части страны можно ожидать -10 и даже -15 ниже нуля. Днем морозы ослабнут и в среднем по Украине будет температура -2… -5 градусов.

Наталья Диденко отмечает, холоднее всего будет в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Здесь днем можно ожидать -5… -8 градусов.

Что касается осадков, то в основном по стране будет без осадков. Немного заснежит лишь в восточной части страны. Тем не менее, водителям нужно быть внимательными за рулем, потому как на дорогах будет гололедица.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Центре общественного здоровья Украины рассказали, может ли одноразовое купание на Крещение укрепить здоровье. Медики уверяют, что укрепить иммунитет окунание в холодную воду может только в том случае, если люди занимаются моржеванием и постоянно прибегают к таким процедурам. То есть купания в ледяной воде не станет шоком для организма. Если же вы все-таки решили окунуться в холодную воду, но при этом не закалялись, то нужно выполнить ряд правил и рекомендаций, в частности, находиться в воде не более 5 минут, не нырять с головой и постараться максимально двигаться.





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