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Впервые за пять лет США и Китай возобновили важные переговоры: о чем идет речь

Вашингтон и Пекин возобновили переговоры по ядерному оружию

сегодня, 08:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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США и Китай провели переговоры по ядерному оружию на неофициальном уровне. Это произошло впервые за пять лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Впервые за пять лет США и Китай возобновили важные переговоры: о чем идет речь

США и Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что диалог происходил на неофициальном уровне — США и Китай представляли бывшие чиновники, ученые и аналитики.

Представитель Госдепа США в комментарии "Reuters" рассказал, что такие переговоры могут быть полезными, но они не способны заменить диалог на официальном уровне.

В ходе встречи представители американской делегации высказали опасения о том, что Китай может прибегнуть к ядерным угрозам, если ему не удастся взять под свой контроль Тайвань.

"Они (представители китайской делегации — ред.) заявили американской стороне, что абсолютно уверены в том, что смогут одержать победу в обычной борьбе за Тайвань, не применяя ядерного оружия", — рассказал "Reuters" американский ученый Дэвид Санторо, который является организатором переговоров.

Переговоры состоялись после того, как Пентагон в прошлом году допустил, что Китай будет рассматривать применение ядерного оружия в случае поражения в ходе возможного военного конфликта с Тайванем.

По оценкам Минобороны США, ядерный арсенал Китая в период с 2021 по 2023 гг. увеличился более чем на 20%.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us-china-hold-first-informal-nuclear-talks-5-years-eyeing-taiwan-2024-06-21/
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