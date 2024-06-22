Впервые за пять лет США и Китай возобновили важные переговоры: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
США и Китай провели переговоры по ядерному оружию на неофициальном уровне. Это произошло впервые за пять лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
США и Китай. Фото: из открытых источников
Отмечается, что диалог происходил на неофициальном уровне — США и Китай представляли бывшие чиновники, ученые и аналитики.
Представитель Госдепа США в комментарии "Reuters" рассказал, что такие переговоры могут быть полезными, но они не способны заменить диалог на официальном уровне.
В ходе встречи представители американской делегации высказали опасения о том, что Китай может прибегнуть к ядерным угрозам, если ему не удастся взять под свой контроль Тайвань.
Переговоры состоялись после того, как Пентагон в прошлом году допустил, что Китай будет рассматривать применение ядерного оружия в случае поражения в ходе возможного военного конфликта с Тайванем.
По оценкам Минобороны США, ядерный арсенал Китая в период с 2021 по 2023 гг. увеличился более чем на 20%.
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