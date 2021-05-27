Возникновение коронавируса в Китае: зачем США нужно расследование

Президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам приложить усилия, чтобы всё же выяснить причины возникновения пандемии коронавируса. То есть США передают очередной "привет" Китаю.

Происхождение коронавируса. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

К чему может привести это расследование? Каковы истинные цели США? Как себя в такой ситуации показывает Китай? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

"Байден стремится с помощью американских спецслужб дать мировой общественности достоверную разгадку истоков пандемии"

Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что в мире на данный момент уже более 168 млн случаев инфицирования коронавирусом (свыше 2% населения планеты) и свыше 3,5 млн смертей от этой напасти.

"Пандемия, начавшаяся на территории Китая в городе Ухане, нанесла огромный удар по глобальной экономике, изменила нормы социального поведения, сделав жизнь многих людей чрезвычайно дискомфортной. Она разрушает межгосударственные связи и контакты, усиливает напряженность во многих обществах, оставаясь ключевой проблемой текущей повестки дня для мировых лидеров.

Установление истинной причины, породившей коронакризис, буквально с самого начала выступало важнейшим вопросом для высшего руководства США. При администрации Трампа выдвигалась версия о рукотворной природе инфекции, то есть о ее лабораторном происхождении, место гипотезы панголинов (ящеры, отряд плацентарных млекопитающих, от которых, по одной теории, началось заражение коронавирусом; еще одни "подозреваемые" — летучие мыши, – прим. ред.). Действующий глава Белого дома Джо Байден уже имеет в своих руках отчеты разведывательного сообщества по данной теме. Однако пока нет единства понимания в том, какая из двух озвученных версий отвечает действительности", — подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что из-за этого разрастаются всевозможные конспирологические построения, а также выдвигаются предположения, что впереди мир ждут все новые волны глобальной бактериологической войны.

"Байден стремится с помощью американских спецслужб дать мировой общественности достоверную разгадку истоков пандемии, которая будет подкреплена железными фактами. Но преградами на этом пути выступают как минимум два фактора, — считает Александр Мишин. — Речь идет о закрытости китайского руководства, не желающего полноценно и прозрачно сотрудничать в вопросе международного расследования уханьской вспышки. Также усложняют ситуацию кампании дезинформации, осуществляемые со стороны России и КНР, чьи средства пропаганды продвигают "фейк" об американских биолабораториях, раскиданных по всему миру, а особенно по периметру российских и китайских границ. Историю об этих биолабораториях придумали в России еще в 90-х годах, чтобы вызвать неприятие США в постсоветских странах. Теперь ее активно подхватывает китайская желтая пресса, что в итоге очень "засоряет" массовое сознание. "Дымовая завеса" вокруг пандемии становится все более плотной и порождает самые невероятные страхи".

По мнению эксперта, Байден хочет со всем этим покончить, вернув американцам и народам мира уверенность в завтрашнем дне.

"Важно отметить, что если выяснится причастность Пекина к разработке вируса, либо попустительство китайского руководства на ранних этапах пандемии, то это можно истрактовать как факт намеренного запуска Китаем "бактериологической войны". И если всё действительно так, то Пекин может быть привлечен к международной ответственности. Под сомнение будет поставлена не только международная репутация китайского руководства. Возможно и выдвижение требований по возмещению экономического ущерба от пандемии. А это, с учетом упущенной выгоды, около 10 триллионов долларов США. Как результат Си Цзиньпин может не переизбраться в 2023 году, а сам Китай окажется под огромным финансовым прессом", — резюмирует Александр Мишин.

"Выглядит как некий пиар-эффект"

Политтехнолог, партнёр SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA" и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко напоминает, что ранее с подобными заявлениями (в стиле вирус мог быть выведен искусственного в одной из китайских лабораторий) выступал предшественник Джо Байдена на посту президента – Дональд Трамп. Но соответствующих доказательств найдено не было.

"Я бы не сводила всё к конспирологическим теориям (типа вирус специально создали в лаборатории). Скорее речь о том, что разведка, иные спецслужбы не предприняли достаточного количества действий для расследования", — отмечает Екатерина Одарченко.

По ее мнению, вряд ли от нового расследования следует ожидать каких-то громких выводов. Скорее, всё выглядит как некий пиар-эффект. Хоть не исключены некие процедуры по отношению к ситуации на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, можно ли было избежать пандемии коронавируса.

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