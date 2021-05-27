Возникновение коронавируса в Китае: зачем США нужно расследование

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Таисия Ерохина
Президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам приложить усилия, чтобы всё же выяснить причины возникновения пандемии коронавируса. То есть США передают очередной "привет" Китаю.
Происхождение коронавируса. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
К чему может привести это расследование? Каковы истинные цели США?
Как себя в такой ситуации показывает Китай? "Комментарии" разбирались в ситуации
вместе с экспертами.
Кандидат политических наук, преподаватель
Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин
отмечает, что в мире на данный момент уже более 168 млн случаев инфицирования
коронавирусом (свыше 2% населения планеты) и свыше 3,5 млн смертей от этой
напасти.
"Пандемия, начавшаяся на территории Китая в городе Ухане, нанесла огромный удар по глобальной экономике, изменила нормы социального поведения, сделав жизнь многих людей чрезвычайно дискомфортной. Она разрушает межгосударственные связи и контакты, усиливает напряженность во многих обществах, оставаясь ключевой проблемой текущей повестки дня для мировых лидеров.
Установление истинной причины, породившей коронакризис, буквально с
самого начала выступало важнейшим вопросом для высшего руководства США. При
администрации Трампа выдвигалась версия о рукотворной природе инфекции, то есть о
ее лабораторном происхождении, место гипотезы панголинов (ящеры, отряд плацентарных млекопитающих, от которых, по одной теории,
началось заражение коронавирусом; еще одни "подозреваемые" — летучие мыши, –
прим. ред.). Действующий глава Белого дома Джо Байден уже имеет в своих
руках отчеты разведывательного сообщества по данной теме. Однако пока нет
единства понимания в том, какая из двух озвученных версий отвечает
действительности", — подчеркивает эксперт.
Он акцентирует, что из-за этого разрастаются
всевозможные конспирологические построения, а также выдвигаются предположения,
что впереди мир ждут все новые волны глобальной бактериологической
войны.
"Байден стремится с помощью американских
спецслужб дать мировой общественности достоверную разгадку истоков пандемии,
которая будет подкреплена железными фактами. Но преградами на этом пути
выступают как минимум два фактора, — считает Александр Мишин. — Речь идет о
закрытости китайского руководства, не желающего полноценно и прозрачно
сотрудничать в вопросе международного расследования уханьской вспышки. Также
усложняют ситуацию кампании дезинформации, осуществляемые со стороны России и
КНР, чьи средства пропаганды продвигают "фейк" об американских биолабораториях,
раскиданных по всему миру, а особенно по периметру российских и китайских
границ. Историю об этих биолабораториях придумали в России еще в 90-х годах,
чтобы вызвать неприятие США в постсоветских странах. Теперь ее активно
подхватывает китайская желтая пресса, что в итоге очень "засоряет" массовое
сознание. "Дымовая завеса" вокруг пандемии становится все более плотной и порождает
самые невероятные страхи".
По мнению эксперта, Байден хочет со всем этим
покончить, вернув американцам и народам мира уверенность в завтрашнем дне.
"Важно отметить, что если выяснится
причастность Пекина к разработке вируса, либо попустительство китайского
руководства на ранних этапах пандемии, то это можно истрактовать как факт
намеренного запуска Китаем "бактериологической войны". И если всё действительно
так, то Пекин может быть привлечен к международной ответственности. Под
сомнение будет поставлена не только международная репутация китайского
руководства. Возможно и выдвижение требований по возмещению экономического
ущерба от пандемии. А это, с учетом упущенной выгоды, около 10 триллионов
долларов США. Как результат Си Цзиньпин может не переизбраться в 2023 году, а
сам Китай окажется под огромным финансовым прессом", — резюмирует Александр
Мишин.
Политтехнолог, партнёр SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA" и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко напоминает, что ранее с подобными заявлениями (в стиле вирус мог быть выведен искусственного в одной из китайских лабораторий) выступал предшественник Джо Байдена на посту президента – Дональд Трамп. Но соответствующих доказательств найдено не было.
"Я бы не сводила всё к конспирологическим
теориям (типа вирус специально создали в лаборатории). Скорее речь о том, что
разведка, иные спецслужбы не предприняли достаточного количества действий для
расследования", — отмечает Екатерина Одарченко.
По ее мнению, вряд ли от нового расследования
следует ожидать каких-то громких выводов. Скорее, всё выглядит как некий
пиар-эффект. Хоть не исключены некие процедуры по отношению к ситуации на
уровне Всемирной организации здравоохранения.
Ранее сообщалось, можно ли было избежать пандемии
коронавируса.
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