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Возле Одессы морское дно усеяно "ртутными шариками": эколог рассказал, что это

Море в Одессе усыпано "ртутными шариками"

сегодня, 22:43
Автор:

Лиля Воробьева

Море близ города Одесса полностью усыпано небольшими, такими что  быстро движутся, "ртутными шариками". Об этом на своей странице в Facebook написал местный природоохранник Владислав Балинский.

Возле Одессы морское дно усеяно "ртутными шариками": эколог рассказал, что это

Эколог рассказал, что за "шарики" (фото из открытых источников)

Морская вода тоже не является чистой и прозрачной. Напротив, эксперты обнаружили, что она — зеленого оттенка и имеет не освежающий, а скорее застойный запах.

В открытом море можно посмотреть на медуз. Их здесь обитает несколько видов. Как утверждает эколог, на самом деле это — корнерот, аурелия и гребневики.

В морской среде также нашли много коконов с яйцами полихеты (многощетинковых червей).

"Внешне они очень напоминают ртуть.Такие черви не вредят экологии моря. Они являются кормом для многих видов черноморских рыб", — рассказал Балинский.

Природоохранник опроверг информацию о "ртутных" шариках. Он рассказал, что круглые слизистые образования — это не медузы. На самом деле в такой влажный кокон со слизью откладывает свои яйца многощетинковых червь, которого называют полихет.

"Если присмотреться, то в толще слизи просматриваются вкрапления микроскопических яиц. Сначала, кокон на тонкой слизистой ножке прикреплен к песку, камням или донной растительности. Чаще всего он отрывается и может перемещаться на большие расстояния", — подытожил в своем сообщении Владислав Балинский.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одессе туристы отдыхали рядом с трупом. На одном из пляжей Аркадии, популярного среди туристов курортного района Одессы, было выловлено тело утопленника. Наличие трупа на пляже ничуть не мешала отдыхающим, которые пришли искупаться и позагорать.


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Источник: https://www.facebook.com/balinskyy.vladislav
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