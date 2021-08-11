Возле Одессы морское дно усеяно "ртутными шариками": эколог рассказал, что это

Эколог рассказал, что за "шарики" (фото из открытых источников)

Море близ города Одесса полностью усыпано небольшими, такими что быстро движутся, "ртутными шариками". Об этом на своей странице в Facebook написал местный природоохранник Владислав Балинский.

Морская вода тоже не является чистой и прозрачной. Напротив, эксперты обнаружили, что она — зеленого оттенка и имеет не освежающий, а скорее застойный запах.

В открытом море можно посмотреть на медуз. Их здесь обитает несколько видов. Как утверждает эколог, на самом деле это — корнерот, аурелия и гребневики.

В морской среде также нашли много коконов с яйцами полихеты (многощетинковых червей).

"Внешне они очень напоминают ртуть.Такие черви не вредят экологии моря. Они являются кормом для многих видов черноморских рыб", — рассказал Балинский.

Природоохранник опроверг информацию о "ртутных" шариках. Он рассказал, что круглые слизистые образования — это не медузы. На самом деле в такой влажный кокон со слизью откладывает свои яйца многощетинковых червь, которого называют полихет.

"Если присмотреться, то в толще слизи просматриваются вкрапления микроскопических яиц. Сначала, кокон на тонкой слизистой ножке прикреплен к песку, камням или донной растительности. Чаще всего он отрывается и может перемещаться на большие расстояния", — подытожил в своем сообщении Владислав Балинский.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одессе туристы отдыхали рядом с трупом. На одном из пляжей Аркадии, популярного среди туристов курортного района Одессы, было выловлено тело утопленника. Наличие трупа на пляже ничуть не мешала отдыхающим, которые пришли искупаться и позагорать.