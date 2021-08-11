Возле Одессы морское дно усеяно "ртутными шариками": эколог рассказал, что это

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Лиля Воробьева
Море близ города Одесса полностью усыпано небольшими, такими что быстро движутся, "ртутными шариками". Об этом на своей странице в Facebook написал местный природоохранник Владислав Балинский.
Эколог рассказал, что за "шарики" (фото из открытых источников)
Морская вода тоже не является чистой и прозрачной. Напротив, эксперты обнаружили, что она — зеленого оттенка и имеет не освежающий, а скорее застойный запах.
В открытом море можно посмотреть на медуз. Их здесь обитает несколько видов. Как утверждает эколог, на самом деле это — корнерот, аурелия и гребневики.
В морской среде также нашли много коконов с яйцами полихеты (многощетинковых червей).
Природоохранник опроверг информацию о "ртутных" шариках. Он рассказал, что круглые слизистые образования — это не медузы. На самом деле в такой влажный кокон со слизью откладывает свои яйца многощетинковых червь, которого называют полихет.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одессе туристы отдыхали рядом с трупом. На одном из пляжей Аркадии, популярного среди туристов курортного района Одессы, было выловлено тело утопленника. Наличие трупа на пляже ничуть не мешала отдыхающим, которые пришли искупаться и позагорать.
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