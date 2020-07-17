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ВОЗ призывает усилить карантин в Украине: названы регионы

ВОЗ призывает усилить карантин, чтобы остановить рост новых случаев коронавируса в самых пораженных областях

сегодня, 08:34 comments773
Автор:

Виолетта Комаровская
ВОЗ призывает усилить карантин в Украине: названы регионы

Усилить карантин в нескольких областях Украины призывает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ограничения должны быть намного жестче в тех регионах, где сейчас фиксируют больше всего новых случаев коронавируса, считает руководитель представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. Об этом он рассказал журналистам РБК-Украина.

На национальном уровне к ослаблению карантинных ограничений Украина уже готова, уверен глава представительства ВОЗ. Но снимать их повсеместно - нельзя. 

"Я посмотрел статистику. Половина всех случаев сконцентрирована в таких районах, как Львовская область и Львов, Закарпатье, Черновцы, Ривне. Получается, что на национальном уровне ослабить карантин следует. В то же время, в таких регионах ограничительные меры необходимо, наоборот, усилить", - говорит Хабихт.

Адаптивный карантин - именно то, что сейчас необходимо Украине, уверены в ВОЗ. Усиление карантина на местном уровне поможет остановить столь интенсивное появление новых случаев COVID-19. 

Но даже там, где случаев инфицирования не так много, после ослабления карантина нельзя пускать ситуацию на самотек. 

"Мы ведь уже видели опыт других стран, когда ситуация выходила из-под контроля, и приходилось возвращаться к более суровым ограничениям", - объяснил представитель ВОЗ.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский призвал усилить карантин в Украине. 


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