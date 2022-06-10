Война войной, а обогащение по расписанию: чиновник Нафтогаза обзавелся Bentley за полмиллиона долларов

Нардеп Алексей Кученко первым обнародовал информацию о покупке советником председателя правления "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко Олегом Диденко автомобиля Bentley Bentayga V8 за 500 тысяч долларов. Позже эту информацию также подтвердил бизнесмен Сеяр Куршутов.

Bentley Bentayga V8

Так Алексей Кучеренко отметил, что он уже писал о 911 млн гривен гонорара, который выплатили себе на 20 персон руководители "Нафтагаза" за прошлый "доходный" год, после чего они шантажируют правительство и страну, требуя 266 млрд гривен из бюджета на этот год. Олег Диденко, советник главы правления "Нафтагаза" Юрия Витренко. "Кошелек Юрия Юрьевича", он в разгар войны покупает новый Бентли за 0,5 млн долларов, никого не стесняется.

При этом бизнесмен Сеяр Куршутов отметил, что его удивляют некоторые подробности приобретения. Нулевой растаможкой не воспользовались.

"Автомобиль 2021 года выпуска. Фиолетовый. Завезён в Украину 28.12.21 Николаевской компанией "Техноторг Дон" . Стоимость 302 тысячи €. Номера ВЕ1111ЕМ. Куплен Диденко и поставлен на учёт 27 мая 2022 года, КА0008IT. Цена 5.2 млн грн. Диденко, по моей информации не просто сотрудник Нафтагаза. Он был восстановлен с выплатой крупной компенсации сразу после назначения Витренко в кресло руководителя и отвечал за крайне мутную, но потенциально "прибыльную" сферу — взыскание многомиллионных долгов с облгазов Фирташа. Очередной наделённый властью моральный ур*д, думающий о покупке роскоши в воюющей стране с миллионами беженцев, часть из которых лишены средств к существованию. В дни гибели сотен людей. Увольнения мало. Карма его догонит, обязательно", — написал предприниматель.

Отметим, позже тот же Алексей Кучеренко опубликовал информацию о том, что в "Нафтогазе" приняли решение уволить Олега Диденко. Нардеп отметил, что это уже запоздалая и недостаточная реакция. Читайте также на портале "Комментарии" - Читайте также на портале "Комментарии" - агентура активизировалась: какие планы Кремля в Европе – как Киеву не дать их реализовать





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