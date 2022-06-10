Агентура активизировалась: какие планы Кремля в Европе – как Киеву не дать их реализовать

Стремление Украины получить статус кандидата в ЕС не дает покоя России, где болезненно относятся к самой перспективе евроинтеграции нашей страны. О том, как в этом направлении действует РФ и как этому противостоять издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов.

Флаги России и ЕС. Фото: из открытых источников

Надо вести речь не только о войне России с Украиной, но и России – против демократической системы ценностей как таковой

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поясняет:

"На фоне побед Украины и высокой вероятности получения нашей страной статуса кандидата в ЕС, россияне пытаются расширить форматы информационной войны. По всей Европе, особенно в странах, достаточно лояльных к РФ, даже несмотря на те военные преступления, которые она совершила и совершает в Украине. Задействованы максимальные силы влияния, которые давно были прикормлены Россией с помощью нефти, газа, денежных средств, неких совместных проектов в той или иной сфере".

Речь, по словам генерала, о ряде европейских стран (прежде всего – Германия, Франция), а также о Китае, Японии, ряде других государств, имевших мощные кооперации с Россией.

"Практически все совместные программы имели коррупционную составляющую. И, конечно, спецслужбы РФ старались втянуть в эти процессы политиков и чиновников. Получая таким образом контроль над ними. Примеров много – и это не только экс-канцлер Германии Шрёдер, который в этом смысле просто наиболее показательная фигура. Немало других европейских деятелей было интегрировано в российский бизнес. Сейчас через эти связи страна-агрессор старается расшатать поддержку Украины. И с целью ограничения поставок нам вооружения, и чтобы снизить наши перспективы касательно получения статуса кандидата в ЕС", – рассказывает Николай Маломуж.

Он отмечает, что работа проводится и всеми средствами российской разведки, и лоббистами, которые имели отношение к конкретным проектам – и имеют влияние на иностранных партнеров, которые сейчас пытаются отгородиться от России (и физически, и санкциями, и политически).

"Им сейчас пытаются напомнить "былое". И это один из мощных рычагов влияния российского руководства, которое сейчас задействовало все силы и средства (военные, дипломатические, оперативные, коррупционные), чтобы сломить Украину и ограничить помощь нашей стране со стороны других государств. Фактически речь идет о том, что РФ пытается подавить прогрессивные силы, которые поддерживают демократию как таковую. Потому надо вести речь не только о войне России с Украиной, но и России – против демократической системы ценностей как таковой. И доносить соответствующие мысли (с помощью дипломатии, СМИ, соответствующих заявлений украинского руководства) до всего мира", – резюмирует Николай Маломуж.

Крайне важным для противодействия информационным атакам россиян есть использование ведущих мировых СМИ

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен, что главные усилия России по противодействию евроинтеграции Украины и обелению себя в этой войне сконцентрированы через старую агентуру, давно коррумпированные элиты и коррумпирование новых.

Противопоставить этому можно, в частности, прозрачность, считает эксперт.

"Имидж у России сейчас чрезвычайно токсичен, и большинство политиков боятся обвинений в любых связях с ней", – поясняет Александр Палий.

Крайне важным для противодействия информационным атакам россиян он считает использование ведущих мировых СМИ.

"Они, преимущественно американо-английские, настроены благосклонно к Украине. Но в то же время зарубежные СМИ имеют свою специфику функционирования, свои подходы, которые необходимо хорошо знать. Так что важно привлечь к коммуникации с ними соответствующих экспертов", – отмечает Александр Палий.

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