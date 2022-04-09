Война в Украине затягивается: почему власти нужно менять риторику – как нам избежать упадка сил

Международные эксперты и политики, а также ряд спикеров Офиса президента не исключат, что война, которую Россия развязала в Украине, может затянуться на месяцы… При этом многие уже ощущают так называемую "усталость от войны" и эмоциональное выгорание. Как следует в этой ситуации действовать украинской власти и простым украинцам? Как мобилизовать ресурсы и не опустить руки? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.

Война в Украине идет уже второй месяц. Фото: DW

Президенту Зеленскому и его команде следует озвучивать новую повестку для всего мира

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что нашей власти необходимо выходить на некие новые уровни. Говорить о проблемах, которые нас волнуют, с точки зрения всего человечества.

"Потому что происходящее – это мировая война, а не локальный кризис. И с точки зрения всех адекватных, вменяемых сил в мире – мы находимся на переднем крае будущих глобальных, тектонических изменений человечества. Поэтому, на мой взгляд, президенту Зеленскому и его команде следует озвучивать новую повестку для всего мира. Да, это может выглядеть несколько странно, что воюющая страна, вместо того, чтобы постоянно говорить "дайте нам больше денег, дайте нам больше оружия", начнет говорить еще и о проблемах, которые связаны со всеобщим ядерным разоружением, с вопросами климата, мировой экономики (как построить ее не на принципах жесткой конкуренции и варварстве, как сейчас, а на дополняемости и экономике дарения), противостояния глобальному терроризму. То есть, продуцировать меседжи, которые обычно говорят визионеры. Но сейчас – именно то время, когда новое лидерство требует визионерского подхода. Таким образом, меняется вся парадигма конфликта. И Украина как воюющая страны из жертвы превращается в проводника того будущего, которое рождается для всего мира", – поясняет Виталий Кулик.

По его мнению, под такое рождение, под такую трансформацию мы найдем и новых союзников, и новое понимание. И как следствие – сможем быстрее закончить войну, причем на своих условиях.

"Потому что нам станут больше предоставлять оружия, которым можно сдержать Россию. Потому что будут введены санкции, которые окончательно обвалят экономику страны-агрессора. Потому что сами западные (а возможно и не только западные) страны готовы будут непосредственно войти в этот конфликт. Тем самым будут созданы условия, когда сама российская элита осознает, что альтернативой не прекращения агрессии является ее полное физическое уничтожение. И всё это позволит быстрее завершить войну", – резюмирует Виталий Кулик.

Когда люди погружаются в какие-то переживания, они теряют контакт с реальностью, нас захлестывают нехорошие эмоции. Не нужно этого

Психолог, психотерапевт Ирина Сонина подчеркивает, что усталость — это естественно, особенно, когда человек пребывает в постоянном напряжении. А украинцы в таком напряжении — и физическом, и психологическим — живут с 24 февраля.

"Чтобы мобилизовать ресурсы, нужно их иметь. И тут важно не забывать восполнять свои хотя бы базовые потребности. Еда, сон – как минимум. Важно давать себе отдохнуть. Если работать на разрыв, на износ, КПД будет куда ниже, чем если давать себе возможность отдохнуть. Важно переключаться на другие темы, на другую деятельность. Поволонтерили, пообщались, поспали, послушали любимую музыку, почитали. Важно общаться с родными, близкими, друзьями. Обниматься. Делиться переживаниями", – советует психолог.

Она акцентирует, что удерживать чувства не нужно. На это также тратится много энергии.

"Следует давать чувствам выплеснуться. Поплакать. Посмеяться. Поделиться… Либо с кем-то близким, либо, если есть возможность, с психологом, многие из которых сейчас консультируют бесплатно. Важно давать себе отдых от новостей, от всякого рода чатов. Потому что информации захлестывает нас. Следует дозировать ее, – поясняет Ирина Сонина. – Также необходимо опираться на тех, с кем ты ощущаешь себя как МЫ (семья, коллеги, украинцы). Не проваливаться в одиночество. Не отрезаться от общности".

Кроме того, продолжает эксперт, важно заниматься телом. Делать ту же зарядку. То, что перераспределяет энергию. Причем заниматься с ощущением, вниманием к каждому участку телу. Которому нужен не только ресурс в виде еды, сна, воды, но и – контакт с сознанием. В этом хорошо помогают практики йоги, медитиативные упражнения.

"Когда люди погружаются в какие-то переживания, они теряют контакт с реальностью. Нас захлестывают нехорошие эмоции. Не нужно этого. Не берите на себя лишнее. Адекватно оцениваете – я могу это сделать здесь и сейчас, – призывает психолог. – И точно не следует прекращать мечтать, строить планы на будущее. Что будем делать после войны? Что хотим делать после войны? Причем делать это не в смысле отвлечения от реальности, а – выстраивая связь с будущим. На это можно опираться. Это может вдохновлять. К примеру – обязательно после войны сделаю то, что собирался, но раньше так и не сделал. Куда-то поеду, с кем-то пообщаюсь, чему-то научусь. Это дает ресурс, силы, вдохновение".

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