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В МВД рассказали, куда может устремиться враг, в случае успешных боев за Донбасс

Однако основные сражения сосредоточатся на Донбассе

сегодня, 13:05 comments1663
Автор:

Кравцев Сергей
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То, что российские оккупационные войска вышли из Киевской области не может быть гарантией того, что Москва больше не предпримет попытки наступления на Киев. Тоже самое касается наступления на Одессу. Россия может наступать в этих двух направлениях сразу после выполнения своего первоочередного плана по взятию Донбасса. Как передает издание "Комментарии", таким мнением в эфире общенационального телемарафона поделился советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В МВД рассказали, куда может устремиться враг, в случае успешных боев за Донбасс

Российские войска. Фото: из открытых источников

Советник главы МВД отметил, тот факт, что на территории Беларуси остается довольно приличная группировка российских войск, дает все основания говорить, что в случае успешного завершения операции по взятию Донбасса противник может вновь переключиться на наступление в сторону Киева. Также Вадим Денисенко не исключает, что ещё одной целью Кремля может стать Одесса. Оккупанты могут предпринять очередные попытки высадки десанта на морское побережье, о чём уже неоднократно ранее говорилось.

При этом Денисенко подчеркнул, что на сегодняшний день уверенно говорить можно одно – главная цель России – это оккупация всего Донбасса, наступление на направлении Луганской и Донецкой областей, выход на административные границы этих регионов. В Луганской области россияне и хотят захватить Попасную и Рубежное, а в Донецкой области приоритет номер один остаётся Мариуполь. Россия хочет захватить Мариуполь, после чего продолжить наступление на Славянск и Краматорск.

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