Война в Украине: сколько переселенцев переехало в западные области

24 февраля российские войска ворвались в Украину. На своем пути оккупанты не жалеют никого, они бомбят жилые дома, больницы, убивают гражданское население. Многие люди в это время потеряли свой дом, убегая от войны они едут в разные регионы Украины, в частности, и на Западную Украину. "Комментарии" решили узнать, сколько людей прибыло в Волынскую и Львовскую области и как им помогают устроиться на новом месте.

Очень многие переселенцы едут во Львовскую область (фото из открытых источников)

Волынская область

В Волынскую область приезжает гораздо меньше переселенцев, чем, например, во Львовскую. Люди говорят, что опасаются угрозы со стороны Белоруссии. Но в регионе активно помогают тем людям, которые приехали на Волынь.

Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в Facebook сообщил, как в области помогают переселенцам.

"Что касается оставшихся на Волыни, то на учет в областной центр занятости стали 24 вынужденных переселенца. Семь медиков-трансплантологов уже трудоустроены в Волынской областной клинической больнице. Также, более тысячи эвакуированных детей зарегистрировались на обучение в образовательных учреждениях области. Кроме того, в одном из волынских интернатов поселено 98 детей-сирот", — сообщил председатель ОВА.

Как рассказала руководительница отдела информационной политики Волынской ОВА Карина Мариневич, государство начинает нарабатывать механизмы помощи для беженцев. А многие люди используют Волынскую область, как транзитную.

"С начала войны мы приняли более 22 тысяч человек, но часть их покинула границы области и уехала за границу. Несколько дней назад, мы информировали о 13 тысячах переселенцев, сейчас возможно их чуть больше, примерно 15 тысяч. Но мы уже подготовили пять тысяч мест для поселения. Очень сложно отслеживать, сколько людей прибывает каждый день, ведь цифра каждый день меняется. Кто-то остался, а кто-то уже уехал", — сказала она.

Также она сообщила, что в государстве нарабатываются механизмы помощи людям, которые бегут от войны.

"Пока нам известно о постановлении, предусматривающем возмещение территориальным общинам коммунальных услуг. Как это будет происходить, пока неизвестно, потому что там нужно давать расчет. Но там речь идет только о коммунальных заведениях. Также появилось еще одно постановление, что внутренне перемещенные будут регистрироваться, чтобы их количество отслеживать для оказания государственной поддержки.

Львовская область

Во время войны Львов стал своеобразным эвакуационным центром. Сюда приезжают многие, что собираются покинуть Украину. Но некоторые решили остаться.

Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий в Телеграмм-канале сообщил, что в настоящее время в регионе проживает 158 тысяч вынужденных переселенцев, но это только приблизительные цифры. Кроме того, чиновник обратился к бизнесу и другим организациям помочь в развертывании дополнительных мест в нашей области.

Сейчас на Львовщине проживает 158 тысяч вынужденных переселенцев. Это без учета людей, которые разместились в частных секторах и еще не встали на учет. Наш резерв койко-мест позволяет принять еще 17 тысяч человек. Заработали новые гуманитарные коридоры, люди выбираются из оккупированных городов и это значит, что Львовщина может потребовать гораздо больше мест для убежища, чем сейчас", — сообщил Максим Козицкий.

Известно, что в регион очень много людей добирается своим ходом и ни в какие центры не обращается. Известно, что программ или спецраспоряжений пока нет – их просто не успели сделать.

Но во Львовской области всем, кто ищет убежища, активно помогают, волонтеры. В каждом районе области работают гуманитарные штабы. Переселенцев принимают Арена Львов, санатории в области, хостелы и отели селят женщин с детьми и пожилых людей – бесплатно.

Некоторые местные предприятия сообщили, что готовы взять на работу переселенцев, в частности сеть продуктовых магазинов "Близенько".

Сейчас во Львове есть проблема с арендой жилья, потому что есть большой спрос и местные круто заломили цены. На эту проблему даже среагировал мэр города Андрей Садовый, попросивший сообщать об очень высоких ценах за жилье.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что какая ситуация с обеспечением переселенцев в Винницкой и Кировоградской области.

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