Война в Украине: почему Россия стратегически уже проиграла – что ждать во второй половине мая

В мае прогнозируется эскалация боевых действий в Украине, которые продолжаются уже третий месяц. Несмотря на то, что российская армия после вторжения 24 февраля потеряла уже почти 24 тысячи своих военнослужащих в этой необъявленной войне, Кремль продолжает бросать новые силы на захват украинских территорий. Явно спешит к 9 мая, тем более, что в РФ уже набирает обороты победобесие. Эксперты проанализировали фронтовую обстановку специально для издания "Комментарии", а также пояснили, почему Россия точно проиграет.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Мы готовы вести переговоры только о полном выводе оккупационных войск, гарантиях безопасности, об укреплении позиций Украины по всем направлениям



Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поясняет:

"Россия бросила против Украины огромные силы. Но ее передовые части и техника уже процентов на 25-30 уничтожены. Убитыми и ранеными страна-агрессор потеряла до 40% боеспособной живой силы из изначально задействованных в нападении 140 оперативно-тактических групп. Это мощнейший удар. Такого сопротивления от украинской армии, украинского народа оккупанты точно не ожидали".

Сейчас Кремль хаотично собирает все возможные резервы, отмечает генерал. Вытаскивает остатки со всех округов. В так называемых "ДНР" и "ЛНР" уже проведена тотальная мобилизация, на фронт бросили даже студентов. Больше оттуда взять фактически нечего. Мобилизуют людей в Крыму, вербуют наемников. Но всё это – контингент без должного опыта и мотивации. И попав в первый же серьезный бой, многие разбегаются или сдаются.

"К тому же, у России иссякает запас ракет. Во время тех же ударов "Ураганами" и "Градами" в последнее время многие боеприпасы попросту не взрываются. Техника и вооружение агрессора работали эти месяцы на износ. К тому же, что-то было ранее разворовано, что-то хранилось в ненадлежащих условиях. Что-то попросту устарело. Так что технологический уровень России в этой войне падает, а мотивационного не было изначально. Теперь же о мотивации и вовсе говорить не приходится, потому что отправка в Украину для многих становится билетом в один конец – на тот свет. Уровень потерь у россиян – громадный. И скрывать его всё сложнее. Именно поэтому с даже "тихой" мобилизацией – огромные сложности", – подчеркивает Николай Маломуж.

Но, продолжает он, российское руководство не оставляет надежды к 9 мая получить "победу" в Украине. Хоть на каких-то направлениях.

"Чтобы после этого выходить на переговоры, которые они, кстати, уже не раз нам предлагали. Но предлагали – в ультимативной манере. Продвигая исключительно свои позиции. Была попытка найти консенсус во время встречи в Стамбуле. Но потом вскрылись российские военные преступления в Буче, в других освобожденных городах. И вести переговоры стало в разы сложнее. Тем более, что украинская сторона в переговорах заняла четкую позицию – не сдавать национальные интересны, не идти на территориальные уступки, не торговать суверенитетом", – отмечает генерал.

По его словам, есть еще немаловажный факт, который укрепляет наши позиции и приближает нашу победу.

"Думаю, за две-три недели завершатся поставки в Украину основной части вооружений и техники третьего, четвертого и даже пятого поколения. Союзники предоставляют нам противоракетные и ракетные комплексы, мощную артиллерию авиацию, бронетанковые силы, новые дроны, даже лучше отлично себя зарекомендовавших "Байрактаров". И вся эта армада – высокого качества и немалого количества, которую ускоренными темпами осваивают украинские военнослужащие – это прямая угроза для рф. Именно поэтому я прогнозирую во второй половине мая переход украинской армии в наступление по ряду направлений. С выбиванием врага со временно захваченных им территорий. С окружением и уничтожением российских подразделений. Но важно понимать, что Россия до этого будет массово утюжить Украину обстрелами и пытаться осуществить свои прорывы на юго-восточном направлении. Укрепиться где-то, а то и занять новые позиции. С тем, чтобы мы раньше пошли на какие-то уступки. Однако мы готовы будем вести переговоры лишь о полном выведении оккупационных войск, о гарантиях безопасности, об укреплении позиций Украины по всем направлениям", – акцентирует Николай Маломуж.

Он считает, что фактически у РФ есть два выхода.

"Первый – как можно быстрее согласиться на наши условия прекращений войны. В том числе на полный пакет наших требований по гарантиям безопасности. Тогда есть вариант, что война завершится в мае-июне после череды переговоров и подписания соответствующего соглашения. Второй вариант – продолжение войны. При этом наша армия, благодаря помощи союзников, продолжит укрепляться, а российская продолжит слабеть (тут ведь и новые санкции на подходе). Да, это более затяжная война, но уже с перспективами разгрома российской армии. И не с выведением Крыма на неопределенное время за скобки переговоров, а с перспективой полного освобождения Донбасса и Крыма в обозримом будущем. Но нам важно выдержать ближайшие недели, чтобы дать позитивные перспективы украинской армии и дипломатии", – резюмирует генерал.

Открытое вторжение в Украину и всё, что последовало за этим – огромный стратегический провал, позор и проигрыш РФ

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай обращает внимание, что генерального сражения, так называемой "Битва за Донбасс" ожидали еще пару недель назад. Некоторые военные эксперты даже прочили повторение Курской дуги времен Второй мировой. Но этого нет.

"Да, происходит определенное продвижение россиян на ряде участков фронта. Но о глобальном наступлении, о некой эпичной танковой битве говорить не приходится. Россия повторяет ошибки начала этой военной кампании. Она идет разными колоннами. Харьков, Изюм, Донбасс, Запорожье, Кривой Рог, Николаев. Силы распорошены. Концентрации удара в одном-двух местах нет. Что позволяет нашим военным перебивать вражеские коммуникации, наносить тактические удары, проводить перегруппировки, – поясняет Валентин Гайдай. – При этом основные боеспособные российские части уже выведены из строя. Десятки тысяч погибших, раненых, взятых в плен. Судя по просачивающейся из РФ информации – там много отказников среди даже опытных военных. Не говоря о необстрелянных, которые точно не горят желанием ехать в Украину".

Учитывая это, а также укрепление ВСУ современным вооружением, которое всё более массово нам поставляет Запад, эксперт прогнозирует, что российское наступление ("к 9 мая" и не только) захлебнется. На всех направлениях, включая Донбасс, Харьков, Одессу, Кривой Рог и так далее.

"И есть высокая вероятность, что к концу мая – началу июня, получив достаточное количество современных образов вооружения, украинские войска пойдут в контрнаступление. А летом война завершится", – предполагает Валентин Гайдай.

По его словам, когда бы это не произошло – следует понимать, что Россия точно проиграет. Уже проиграла.

"Открытое вторжение в Украину и всё, что последовало за этим – огромный стратегический провал, позор и проигрыш РФ", – уверен эксперт.

И раскладывает по пунктам, почему всё именно так.

1. Россия якобы не хотела расширения НАТО за счет Украины. А получила расширение Альянса (скорее всего – по ускоренной процедуре) за счет ранее нейтральных Финляндии и Швеции. При этом восточный блок НАТО (Польша, страны Балтии, Чехия) резко увеличивают оборонные бюджеты, создают аналог украинской территориальной обороны.

2. Некоторые страны (тот же Азербайджан) начинают испытывать Россию на прочность (ситуация в Карабахе). Япония всё более жестко говорит о Курилах. И есть вероятность, что РФ начнет в обозримом будущем терять территории, а не прирастать ими за счет очередных захватов.

3. Российская агрессия объединила украинцев, независимо от языковых, политически, религиозных и прочих предпочтений. Даже условные пророссийские регионы оказали и оказывают оккупантам неимоверное сопротивление. То есть, РФ сумела настроить против себя всех украинцев. Даже тех, кто, условно говоря, "простил" ей Крым и оккупацию части Донбасса.

4. Уничтожены все бизнес-проекты РФ с Европой. Даже такие еще недавно ярые сторонники Москвы как Париж и Берлин – прерывают экономические отношения со страной-агрессором. Ну и весь ЕС ускоренными темпами отказывается от российских нефти, газа, угля. Не говоря уж о массовом исходи с российского рынка иностранных компаний.

5. Вместо демилитаризации Украины – наша армия прирастает новейшими образами вооружений.

6. Развеян миф о силе "второй армии мира". На третьем месяце вторжения у России нет стратегических побед в Украине. Тактические (взятие того же Херсона, Мелитополя, недовзятие Мариуполя после его фактического уничтожения и с массой потерь) есть, но это точно не то, на что рассчитывал Кремль, начиная "спецоперацию". А на всеобщую мобилизацию российское руководство вряд ли решится. Тем более, что непонятно, чем это потенциальное "пополнение" вооружать – и на какую технику садить.

7. Катастрофическое воздействие санкций на российскую экономику будет проявляться чем дальше, тем – больше. Со всеми вытекающими последствиями…

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