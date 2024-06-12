Война в Украине: Индия выставила требование Кремлю

Двое граждан Индии, воевавших на стороне России в войне против Украины, погибли. На фоне этого Нью-Дели призвало Москву досрочно освободить и вернуть домой других находящихся в составе ВС РФ индийцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Индии.

Индия. Фото: из открытых источников

В ведомстве заявили, посольство Индии в Москве "оказало давление" на российские власти, в частности, на Минобороны страны по скорейшему возвращению репатриации тел.

На этом фоне индийские дипломаты "решительно обратились" к послу России в Нью-Дели и Кремлю по поводу досрочного увольнения со службы и возвращения всех граждан Индии, которые сейчас находятся в составе российской армии.

"Индия также требует подтвержденного прекращения какой-либо дальнейшей вербовки наших граждан российской армией. Такая деятельность не будет соответствовать нашему партнерству", — говорится в сообщении.

В Министерстве отметили необходимость индийцев быть осторожными при поиске работы в России.

Ранее британская разведка сообщала, что страна-агрессор активизировала вербовку заключенных в странах Глобального Юга, поскольку ресурс заключенных в тюрьмах уже исчерпан, а проводить мобилизацию опасно для Путина.

Британские разведчики отмечают, Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине. В частности, эти усилия по набору сосредоточены на центральноафриканских странах Руанде, Бурунди, Конго и Уганде. Сообщается, что Россия предлагает регистрационный бонус в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов и обещание получить российский паспорт.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Индии разоблачили сеть вербовщиков на войну против Украины: что известно.



