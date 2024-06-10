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Какая проблема у оккупантов: почему начали активно вербовать африканцев

Британская разведка пояснила вербовку африканцев в армию РФ

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор активизировала вербовку заключенных в странах Глобального Юга, поскольку ресурс заключенных в тюрьмах уже исчерпан, а проводить мобилизацию опасно для Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter. 

Какая проблема у оккупантов: почему начали активно вербовать африканцев

Африканцы в армии РФ. Фото из открытых источников

Британские разведчики отмечают, Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине.

В частности, эти усилия по набору сосредоточены на центральноафриканских странах Руанде, Бурунди, Конго и Уганде. Сообщается, что Россия предлагает регистрационный бонус в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов и обещание получить российский паспорт.

По данным британской разведки, эта кампания по вербовке призвана компенсировать потери российской армии на поле боя, которые являются значительными, и поддержать наступательную активность на нескольких направлениях фронта. Поскольку ограниченный пул вербовки заключенных в России достиг кульминации, Россия, вероятно, расширяет вербовку на Глобальном Юге, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой России.

"Предыдущая мобилизация для войны не только была непопулярна внутри страны для президента Путина и российского правительства, но и привела к рекордной нехватке рабочей силы и оттоку квалифицированных рабочих, таких как врачи и ИТ-специалисты", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты пытаются защитить Крымский мост и стянули к нему восемь барж. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В оборонном ведомстве проанализировали спутниковые изображения и идентифицировали появление восьми барж на южной стороне Крымского моста. Установка барж началась 10 мая и завершилась 22 мая.




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1800075191189635309
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