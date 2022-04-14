Война в Украине 50-е сутки: почему ВСУ разобьют врага и при второй попытке наступления

Идут 50-е сутки российского открытого вторжения в Украину. Акценты боевых действий передвигаются на юго-восток, а президент Владимир Зеленский предупреждает, что "либо российское руководство будет реально искать мир, либо вследствие этой войны Россия навсегда покинет международную арену". Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию на фронте, включая фронт дипломатический.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Нам нужны дальнобойные пушки, снаряды ряда калибров, системы залпового огня, системы ПВО, истребители. Причем счет идет не на недели, а на дни, даже часы

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что с точки зрения угроз – всё понятно. Противник собирает силы. Готовится к новой волне агрессии. Под особым прицелом – Донбасс, Харьковская и Запорожская области, Херсонщина.

"Мы сорвали операцию, цели которой были стратегические – уничтожить наше государство и нашу нацию как таковую. Поработить Украину. Это не произошло. И не произойдет. Благодаря мужеству ВСУ и всего нашего народа удалось выбить войска РФ из северной части Украины, – отмечает генерал. – Объявлением мобилизации, проведением очень непросто организационной работы удалось увеличить численность (по оценке зарубежных специалистов – уже более 300 тысяч) и качество (постоянные учения и боевой опыт) ВСУ. Мы продолжаем наращивать наши силы и усиливать потенциал".

По словам Игоря Романенко, несмотря на все сложности, на проволочки со стороны союзников касательно поставок в Украине вооружений, помощь постоянно увеличивается.

"Да, мы опираемся и на собственные мощности. Но россияне бьют по нашим промышленным (военным и не военным объектам). И очень сложно в таких условиях вырабатывать собственные технику и вооружение, осуществлять ремонт. Потому так важна поддержка партнеров. Понимая, что Украина отстаивает европейские, мировые ценности, союзники всё активнее помогают. И всё больше от вооружения легкого, в какой-то мере партизанского (маневренного, из засад), переходят к поставкам тяжелых вооружений. Пока в недостаточной степени. Но рост – налицо. Ведь изменился характер боевых действий. И нам нужны, на чем президент делал акцент, дальнобойные пушки, снаряды ряда калибров, системы залпового огня, системы ПВО, истребители. Причем счет идет не на недели, а на дни, даже часы", – акцентирует генерал.

Еще одним важным моментом на 50-й день открытой войны он называет то, что дипломатическими усилиями наращиваются санкции против РФ. И хоть некоторые страны уверяют, что исчерпали санкционный потенциал – это не так.

"К сожалению, то, что уже введено, рассчитано на долгосрочную перспективу. А нам важна ситуация на сейчас. Позитив в том, что работа идет, что Россия всё больше ощущается экономико-финансовые ограничения. Иллюзии Запада, что воздействовать надо только на руководство, на элиту РФ – не верны. Надо бить по всему российскому обществу, которое поддерживает путинский режим, – уверен Игорь Романенко. – Кстати, уже идут склоки в окружении Путина. И в политической части (арест его бывшего помощника Суркова), и в силовых структурах (5-е управление ФСБ, чистки в армии).

Имеем ситуацию тараканов в банке, которые грызут друг друга. И это усугубляется. В таком состоянии российское руководство способно на любого рода провокации. Нам надо это иметь в виду и готовиться противодействовать. Так или иначе, раньше или позже – победа будет за нами!"

В данный момент идет Третья мировая война

Народный депутат Украины VIII созыва, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова рассуждает так:

"Уже очевидно, что судьба Украины во многом зависит от успехов нашей армии, в данный момент на юго-восточном фронте. Мы видим, как упорно Россия пытается достичь хоть каких-то успехов на донбасском, запорожском, днепровском, харьковском направлениях. Как она окапывается на Херсонщине. Как не оставляет попытки захватить Николаев. И, конечно, обе стороны готовятся к мощной битве. Стягивая силы и средства на восток. Мы надеемся, что украинская армия не просто победит, но и с малыми потерями".

Наталья Веселова отмечает, что Украина после 24 февраля заняла жесткую позицию в дипломатическом поле. И считает это абсолютно правильным.

"Мы открыто называем те или иные вещи своими именами. Требуем от международных партнеров тоже называть прямо войну – войной, геноцид – геноцидом, военные преступления – военными преступлениями. Считаю, что мы имеем на это полное моральное право. Потому что в данный момент идет Третья мировая война. И идет она на нашей территории. И лишь благодаря тому, что Украина сдерживают российские орды, нет войны в тех же Польше, Словакии, странах Балтии и так далее. Многие обычные люди это понимаю, особенно те же поляки и прибалты. Потому от них мы получаем такую поддержку. И мы имеем право требовать жесткие санкции против России, мощное вооружение — чтобы не просто сдерживать атаки РФ, но и нанести ей поражение. Чтобы у РФ не было желание продолжать эту войну или начать ее снова — через годы", – подчеркивает эксперт.

В дипломатическом плане оправданной считает Наталья Веселова и ситуацию с президентом Германии Штайнмайером, которого украинские власти не захотели видеть в Киеве, куда он якобы собирался.

"Я считаю правильным, что Украина так жестко указала Германии на ее место. В Минском процессе, в Нормандском формате именно Германия играла с 2014 года первую скрипку. При этом под видом миротворца навязывала нам российские правила игры. И Штайнмайер имеет к этому самое прямое отношение, – поясняет эксперт. – Кроме того, с моей точки зрения, если бы не достроили "Северный поток-2", если бы Германия в лице своих политиков высшего звена, включая Штайнмайера, не лоббировала его на высшем уровне, если бы она не делала всё возможное, чтобы США закрыли глаза на этот проект, нынешней эскалации могло бы не быть. Не было бы тысяч смертей, разрушенных городов, изнасилованных, депортированных, плененных украинок и украинцев. Не было бы миллионов беженцев. Так что Германия в целом и Штайнмайер в частности (как, кстати, и экс-канцлер Меркель, всячески блокировавшая путь Украины в НАТО), несут ответственность за всё происшедшее. А потому действовать в дипломатическом поле с Германией достаточно жестко – вполне оправданный шаг".

К тому же, продолжает Наталья Веселова, учитывая расписанный по минутам график президента Зеленского, у него нет времени встречаться с людьми, которые не принимают соответствующих решений. Таких решений, которые могут нам реально помочь.

"А президент в Германии ни на что особо не влияет. Там основная роль – у канцлера. И канцлера Олафа Шольца в Украину как раз таки приглашали. А "туристическая поездка" от Штайнмайера нам точно не нужна. Мы уже видели, чем закончились в свое время такого рода его поездка в Славянск. Когда он, посмотрев на разрушенный город, заявил, что в Украине – "гражданская война". С такими кадрами говорить не о чем. И не за чем", – резюмирует Наталья Веселова.

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