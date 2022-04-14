Кремль снова угрожает ракетными ударами: это блеф или враг решится на еще большие зверства

Минобороны РФ угрожает нанести удары по Киеву, в том числе и по "центрам принятия решений", обвиняя Украину в ударах по российской территории. Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ на эти угрозы подчеркнул, что Украина готова к любым российским сценариям, но ни один из них не сработает. Действительно ли страна-агрессор может решиться на самообстрелы, самоподрывы – с последующими "ответными" ударами (в том числе по центру Киева), на еще большие зверства – или мы видим уже истерику России из-за срыва ее планов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Кремль вполне может использовать тактику самоподрывов для оправдания собственной агрессии

Политолог Дмитрий Воронков напоминает, что самоподрывы – привычная практика для КГБ ради достижения как политических, так и военных целей. Как внутренних, так и внешних. Подобное делалось накануне второй чеченской кампании. Подобное практикуется с 2014-го на оккупированных украинских территориях.

"Кремль вполне может использовать подобную тактику для оправдания собственной агрессии. РФ пытается демонизировать Украину, выставляя себя в роли жертвы. Делается это для того, чтобы попытаться приостановить санкционный каток, а главное убедить внутреннюю аудиторию (россиян) в мифических агрессивных намерениях Киева, мнимом нацизме – и создать картинку якобы исключительно ответных действий. Ведь с учетом множественных жертв с российской стороны и просачивания информации о происходящем в российские массы – реальный рейтинг Путина ослабевает. Он хочет нивелировать свое поражение на севере Украины хоть какой-то победой на локальном уровне (юго-восток Украины). Хоть как-то продемонстрировать силу. Как в свое время поступил Трамп с Ираном, разорвав "ядерную сделку". И, конечно, в Путине говорит уязвленное самолюбие. Он рвет и мечет из-за поражения на Киевщине и не только", – отмечает эксперт.

Поэтому, продолжает он, на уровне психологии российский диктатор хочет крови. Ему хочется мести – и он хочет попытаться, в том числе, запугать украинскую столицу тактикой выжженной земли.

"По Мариуполю очевидно, что ставки на такую тактику не оправдываются. Украинцы лишь укрепляются в осознании необходимости давать агрессору мощный отпор, – подчеркивает Дмитрий Воронков. – Но в Кремле – истерика и злоба. И не исключено, что там могут пойти на ракетные удары по центру Киева. Или это блеф, рассчитанный на то, чтобы Украина не передислоцировала свои силы на юго-восток, где Путин хочет пробить сухопутный коридор в Крым. С моей точки зрения, агрессор скорее настроен на локальные цели. Бомбить и крыт ракетами Киев в глобальных масштабах, пытаться устроить повторный штурм – он вряд ли решится. Тем более, что рубежи усилены – и вторая волна захлебнется еще быстрее, чем первая (учитывая усиление нашей ПВО и не только новыми поставками от зарубежных партнеров). Скорее это может быть отвлекающим маневром".

Мы должны быть готовы к любому сценарию, считает политолог. Но не поддаваться панике. Тем более, что боевая мощь Украины лишь усиливается.

"Если так пойдет и дальше (ленд-лиз, поставки в Украину ПВО средней и большой дальности) в перспективе мы вполне сможем себе позволить начать наступательные действия. Но исключительно для того, чтобы деоккупировать свои территории. На Москву Украина не собиралась и не собирается, нам она и даром не нужна", – резюмирует Дмитрий Воронков.

Все в Украине уже поняли, что война – это надолго, что вспышки военной активности россиян будут постоянно

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний напоминает, что в последние сутки пришли хорошие новости – сгорел российский ракетный крейсер "Москва".

"И хотя пока речь лишь о корабле, движение украинского войска и вообще украинцев – верное. Мы должны победить в этой войне, потому что каждый мир, который не завершится нашей победой – это лишь ожидание новой более жестокой и тяжелой войны, – подчеркивает эксперт. – Угрозы Кремля продолжить или даже усилить обстрелы Киева на 50-й день нового этапа войны, которая началась в 2014 году, воспринимаются если не буднично, то, по крайней мере, не панически. Думаю, все в Украине уже поняли, что война – это надолго, что вспышки военной активности россиян будут постоянно. Страна, которая перестроена на нужды армии, понимает свою ответственность перед будущими поколениями за то, чтобы сохранить независимость".

По мнению Юрия Подорожнего, заявления Минобороны РФ о якобы нападениях Украины на российскую территорию выглядят по-идиотски.

"При этом мы имеем моральное право вести войну на территории России. И я верю, что в ближайшее время так и произойдет. Ведь ни рядовой украинец, ни наши союзники в НАТО не будут иметь вопросов к украинским властям по поводу боевых действий на враждебной территории. С моей точки зрения, для Украины и в моральном и стратегическом плане был бы важен и удар по российским территориям. Это бы деморализовало россиян, – говорит эксперт. – И хотелось бы, чтобы эта атака началась с разрушения Крымского моста – как символа агрессии России, попыток выставить себя глобальной страной. Уверен, что украинские власти понимают цену угрожающим заявлениям со стороны агрессора. Как и то, что РФ готова к любым эскалациям. И это верно. Стратегия на умиротворение Путина стала бы ошибкой, приведшей к поражению украинской нации. А это – не наш сценарий".

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