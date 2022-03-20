Война в Украине – 25-й день: почему гибнут вражеские генералы и, что задумала РФ на Донбассе

На 25-й день российского открытого вторжения в Украину ситуация остается неопределенной. Россия захватила ряд территорий, но из облцентров – только Херсон, где продолжаются проукраинские митинги. Мариуполь, который оккупанты взяли в кольцо и стирают с лица земли варварскими обстрелами, продолжает давать отпор. От Киева противника удалось отодвинуть. Тем временем санкционное давление на Россию растет, а украинские воины получают от Запада новейшие системы вооружения, которыми ударно уничтожают оккупантов. Нынешнее состояние российско-украинской войны для издания "Комментарии" проанализировали эксперты.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В угаре психоза политическое руководство России начало гнать русских генералов-врунов непосредственно на передовую – выполнять обещания "быстрой победы"

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Если брать внешнеполитические выводы – налицо общемировая консолидация вокруг нашей страны. Я не разделяю те стоны и плачи, заламывание рук в стиле "НАТО нас не любит, НАТО нас не уважает, зачем нам надо такое НАТО?!". С моей точки зрения – это явно пророссийский нарратив, который стараются вдуть в уши украинцам. Надо понимать, что существуют разные способы оказания военно-технической помощи нашему государству со стороны партнеров. В том числе от отдельных стран-членов НАТО, не обязательно от блока в целом. Эти механизмы работают, помощь мы получаем. Да хотелось бы больше. Но такие процессы быстро не решаются. А прогресс – налицо".

Георгий Тука не сомневается, что помощь будет увеличиваться. И считает, что надо набраться терпения и дождаться того момента, когда нашим военачальникам удастся консолидировать силы армии, получить необходимое техническое обеспечение – и нанести ряд сокрушительных ударов по врагу, с максимальным для него ущербом.

"Что касается военного контекста – видим срыв глобального плана российского блицкрига. Кстати, у нас редко задаются вопросом – почему за неполные четыре недели с начала вторжения в Украину, Россия потеряла уже 5 военачальников – больше чем за 1 и 2 Чеченскую кампанию. А дело в том, что военное руководство РФ все эти годы откровенно врало политическому руководству. Рассказывало легенды о боеспособности и несокрушимости российской армии. И после того, когда эта псевдо-вторая армия в мире начала биться лбом о стену украинской армии (абсолютно, как они докладывали, неподготовленной и небоеспособной), то в угаре психоза политическое руководство России начало гнать русских генералов-врунов непосредственно на передовую – выполнят обещания "быстрой победы". Потому и такие жертвы в рядах высшего военного командного состава РФ", – поясняет эксперт.

Но, акцентирует он, говорить о том, что в ближайшее время нас ожидает бравурная победа – не верно.

"Враг еще очень силен, а у нас пока сил для полномасштабной атаки на агрессора недостаточно. Надо набирать пополнение – и в батальоны территориальной обороны, и в подразделения вооруженных сил. Надо накапливать боезапас, технических комплексов, средств ПВО. И после этого я не сомневаюсь в том, что будут нанесены сокрушительные удары по местам скопления вооруженных сил РФ. Предполагаю, в первую очередь это произойдет на северном направлении – от Киев, Чернигова в сторону Беларуси. А в дальнейшем акцент будет перенесен на юг, чтобы помочь деблокированию Мариуполя", – прогнозирует Георгий Тука.

Россияне не отказались от плана окружения украинских войск на Донбассе – с последующей диктовкой своих условий на переговорах

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что сейчас российская армия пытается решить вопрос выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Особенно напряженная ситуация в блокированном оккупантами Мариуполе, который они буквально выжигают обстрелами, не давая мирным жителям эвакуироваться. Кроме того, агрессор фактически отрезал Украину от Азовского моря. Первостепенная задача у россиян (и с политической, и с военной точки зрения) – взять Мариуполь. Фактически это будет означать увеличение шансов создание т.н. "ДНР" в рамках админграниц Донецкой области. Аналогично сложная ситуация на Луганщине. Усилия агрессора сосредоточены в направлении Рубежного, Северодонецка, Попасной. Это основные города, которые остались там под контролем Украины, и которые составляют промышленный треугольник Луганской области. Все эти действия противника направлены на отрезание украинской группировки войск на Донбассе, создание "котла". Не случайно идут фланговые удары со стороны частично захваченной россиянами Запорожской области. И постоянные удары с оккупированной части Донбасса. Россияне не отказались от плана окружения украинских войск на Донбассе – с последующей диктовкой своих условий на переговорах. Если их планы воплотятся, они станут больше давить на признание т.н. "Л-ДНР" в границах областей, а также на признание Украиной Крыма российским", – предупреждает эксперт.

Параллельно, отмечает он, россияне бросили силы на захваты АЭС, взяли Каховское водохранилище. Это – вода и электроэнергия на территорию оккупированного Крыма.

"Киевское направление, по сути, отвлекающее, – считает Дмитрий Снегирев. – Тут многое будет зависеть от позиции Беларуси, которую РФ подталкивает к прямому вхождению в эту войну. К сожалению, есть серьезная угроза со стороны белорусского направления. У границы зафиксирована передислокация войск РФ и Беларуси".

Радует, что на 25-й день войны высшее военно-политическое руководство, насколько это возможно, удерживает ситуацию под контролем, признался эксперт.

"К нам поступает макроэкономическая помощь со стороны США и европейских финансовых структур (что помогает удерживать социально-экономическую ситуацию). К нам поступает новое вооружение. НАТО в целом и Пентагон в частности признали эффективность использования украинским военными новых систем вооружения, включая Stinger, Javelin и NLAW. Плюс – разрабатывается логистика поставок нам мощных средств ПВО. Главное делать это без лишнего шума, – уверен Дмитрий Снегирев. – В политическом смысле важен запрет пророссийских партий, который введен решением СНБО. И, конечно, важно, что российская агрессия сплотила украинскую нацию, настоящее формирование которой происходит именно сейчас".

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