Война РФ и Украины – день четвертый: с чем просчитался Путин

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию на середину дня четвертых суток российского открытого вторжения. И действия Украины, и действия России, и реакцию мира.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Украина на сегодняшний момент является не просто частью цивилизованного мира, но и – той его частью, которая борется против российской навалы

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда акцентирует, что украинская армия оказалась намного мощней, намного более готовой к сопротивлению, чем думали россияне.

"И уже традиционно украинские военные опираются на всестороннюю поддержу гражданского населения. Совместно они наносят серьезные удары по захватчикам. И российские потери в разы превышают те, что прогнозировали в РФ. Официальные заявления российского Генштаба о том, что они потеряли чуть ли не одного солдата с начала вторжения – это такая ложь, в которую не верят даже сами россияне", – уверен эксперт.

Он также отмечает, что украинские политики сумели подняться над имеющимися противоречиями – и объединиться против главной угрозы. Это очень важный факт, важный момент нашей борьбы и взросления, нашего построения действительно независимой Украины, подчеркивает Евгений Магда. Считая, что в таком единении – залог нашей победы. Как и в готовности миллионов украинских граждан защищать свою державу.

"Очень важной стала поддержка со стороны наших партнеров, со стороны всего цивилизованного мира. Мы видим, что российская немотивированная агрессия, которая опирается исключительно на ложь, стала катализатором перемен позиций держав, пытавшихся оставаться в стороне от противодействия России. Это и Германия, и Венгрия, и Кипр. И вопрос не только в отключении РФ от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), которое уже согласован всеми и произойдет со дня на день. Вопрос также в предоставлении Украине оружия, финансовой помощи. Потому что Украина на сегодняшний момент является не просто частью цивилизованного мира, но и – той его частью, которая борется против российской навалы", – отмечает Евгений Магда.

Важным он считает оценить еще один факт.

"В своем обращении по поводу оглашения "специальной военной операции" (как Путин называет вторжение российских войск в Украину и обстрелы нашей территории ракетами – войну), президент РФ заявил, что каждый народ Украины должен иметь право на самоопределение. Таким образом, он просто показал свои истинные намерения. А именно – расчленить Украину. Для нашей страны это очень серьезный вызов, с которым мы должны бороться, катализируя все усилия, – подчеркивает эксперт. – Ну, а само это обращение и вторжение засвидетельствовали, насколько российская власть боится свободной Украины".

Россия точно будет еще долго пожинать последствия своего вторжения в Украину

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко рассуждает так:

"Произошло невероятное. То, во что не могли поверить, похоже, ни Путин, ни его стратеги, ни даже западные политики и аналитики, то и дело призывающие украинские власти к эвакуации из Киева. И власть, и армия, и все структуры, и весь украинский народ – встали на защиту своей страны, своего государства. При помощи (и за это спасибо) западного оружия, украинцы демонстрируют невероятную доблесть. Наступление врага фактически остановлено. Мы выстояли тяжелейшие первые сутки, пришли в себя — и даем мощный отпор. Весь мир видит ужас, который творит агрессор. Расстреливаются мирные дома, гибнут старики, женщины и дети. И сегодня против РФ ополчился весь мир, за исключением ее явных вассалов. Если бы не мужество украинских солдат, всего народа, если бы блицкриг удался и Украину удалось сломить за считанные сутки, то такой поддержки мы бы не увидели".

Да, санкции против РФ в любом случае были бы введены. Но не такого масштаба. И не такого масштаба была бы поддержка Украины, отмечает Михаил Дяденко.

По его словам, сейчас мы можем говорить о коренном переломе в мировоззрении всего демократического мира.

"Россия точно будет еще долго пожинать последствия своего вторжения в Украину. Даже не годами, а десятилетиями. Санкции, которые вводятся, которые еще появятся, окажут крайне негативное влияние на российскую экономику. Уже идет отказ от российских энергоносителей. Даже со стороны такого близкого РФ партнера как Германия. Страны закрывают небо от России. Всё это негативного скажется на жизни каждого россиянина, – прогнозирует Михаил Дяденко. – Включая тех, кто не хотел войны, но не сделал ничего, чтобы ее предотвратить".

Эксперт с сожалением отмечает, что существуют риски применения Путиным всё более разрушительного оружие, втягивания в конфликт новых стран – как это делает с Беларусью.

"Но Украина не собирается сдаваться. Уверен, мы выстоим в этой кровопролитной войне", – резюмирует Михаил Дяденко.

Когда мир увидел, что никого блицкрига нет, как намеревался Путин, ситуация коренным образом изменилась

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала прокомментировал для нашего издания мировую реакцию на вторжение РФ в Украину.

"С моей точки зрения, сначала ситуация была не совсем такой, какой мы ожидали в ракурсе поддержки со стороны зарубежных партнеров. За исключением, понятно, Польши и стран Балтии, которые изначально вели себя как союзники и словом, и делом. Все готовы в той или иной мере принимать беженцев. И отношение к ним – сочувственное. Хоть, когда появились первые сообщения о том, что Запад готов принимать украинцев беженцев после российского вторжения, это, как по мне, звучало в ракурсе того, что Украина вот-вот капитулирует. За день, максимум два. И те, кто не захочет оставаться "под Путиным", массово ринутся за границу. Но на сегодняшний день о беженцах не так говорят, как ранее. Потому что их не много. Ведь Украина оказывает ожесточенное сопротивление агрессору", – поясняет эксперт.

И всё чаще, продолжает он, адекватные страны говорят уже скорее о поддержке нас – финансами, оружием, санкциями против России, которые мы изначально просили, даже требовали.

"Когда мир увидел, что никого блицкрига нет, как намеревался Путин, что нет того, чего, возможно, ожидали даже близкие к РФ страны (Венгрия, Италия, Германия), ситуация коренным образом изменилась. Именно благодаря вооруженным силам Украины и мужеству всех, кто встал против агрессора, – подчеркивает Виталий Бала. – Так что мне кажется, что беженцев будет немного. Более того, Зеленский призвал возвращаться в Украину – и помогать нам сражаться с оккупантами. И призыв этот могут услышать не только украинцы. Так что вполне возможен обратный процесс. В том числе, когда мы начнем восстанавливать страну после того, как изгоним захватчиков. Особенно, если на это будет выделен некий донорский фонд с реальным наполнением".

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