Война не прекращается: как сделать так, чтобы РФ скорее рухнула – что может заставить Путина остановиться

Вечером 19 мая в своем обращении президент Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет поддержки Украины и демократии в нашем регионе на 40 млрд долларов. Также отметил, что Евросоюз выделяет Украине миллиарды. При этом Россия продолжает обстрелы Украины, уничтожая в том числе мирные города и гражданское население, мечтая об аннексии новых территорий. Как сделать так, чтобы РФ скорее рухнула? Какая компонента, кроме военной, может сыграть здесь свою роль? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мы все еще увидим съезд партии "Единая Россия", где будет развенчан культ Путина

Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский рассуждает так:

"Международные партнеры Украины никогда не признают оккупацию новых территорий Украины РФ. Между тем, это не остановит Кремль. Достаточно вспомнить опыт Крыма и Донбасса. Но введение более жёстких санкций обрушит экономку РФ, что приведёт к социально-экономическим протестам внутри РФ".

Кроме того, продолжает Павел Лисянский, в России есть этно-конфессиональный сепаратизм, который подкреплён региональным сепаратизмом. Но эти процессы, подчеркивает он, активизируются только при ослаблении значительном федерального центра. Значит, задача Украины и ее спецслужб ослабить федеральный центр, чтобы Россия поскорее рухнула, поясняет эксперт.

"Я убежден, что в РФ, наступит переломный момент, когда там активизируется "Украинский синдром" по аналогу с "афганским". Выжившие ветераны оккупационных войск вернутся домой, но будут сломлены и без работы. Наступят "свинцовые времена". Такое уже было в Италии "свинцовые 70-е". Россию захлестнут новые криминальные войны, подкрепленные экономическим кризисом, – прогнозирует Павел Лисянский. – Подхлестнуть эти процессы может и массово идущий "груз 200" (погибшие), а также колоссальное количество якобы "без вести пропавших". Думаю, переломный момент в войне с РФ начнется с внутреннего развала России. И мы все еще увидим съезд партии "Единая Россия", где будет развенчан культ Путина".

У Украины появляются новые возможности демонтажа РФ в нынешнем виде

Политолог Владимир Цыбулько отмечает, что Зеленский стал международной фигурой даже весомее Путина. Тот же опрос журнала TIME показал, что украинский лидер стал самым влиятельным человеком года.

"Это дает новые возможности для всей Украины, – уверен политолог. – В том числе – возможность демонтажа РФ в нынешнем виде".

По мнению Владимира Цыбулько, следует стимулировать национальные движения в субъектах РФ, а параллельно с этим продолжать аресты активов окружения Путина и вытеснение России с углеводных рынков и рынка вооружений.

"Продовольственный рынок не стоит трогать, поскольку это существенно повышает цены на продовольствие в мире", – поясняет эксперт.

Необходимо стопроцентное эмбарго на всё, чем торгует Россия

Политический эксперт Александр Антонюк уверен, что остановить российскую агрессию против Украины и запустить процесс распада страны-агрессора может ряд факторов.

"Во-первых, необходимо стопроцентное эмбарго на всё, чем торгует Россия. Абсолютно на всё. Никакие экономические потери и временные трудности тех или иных стран не стоят тех жертв, которые каждый день приносит Украина, сражаясь с мировым злом, олицетворением чего является сейчас Россия. Всё можно компенсировать, кроме человеческих жизней. А именно украинцы платят сейчас самую страшную цену, в одиночку противостоя на поле боя агрессору", – подчеркивает эксперт.

Во-вторых, он считает необходимыми превентивные удары по максимальному количеству военных баз, стратегической инфраструктуре РФ. Включая весь ее военно-морской флот – Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский, а также Каспийскую флотилию.

"Только так можно сэкономить время = жизни в этой войне", – считает Александр Антонюк.

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