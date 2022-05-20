Война не прекращается: как сделать так, чтобы РФ скорее рухнула – что может заставить Путина остановиться

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Кравцев Сергей
Вечером 19 мая в своем обращении президент Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет поддержки Украины и демократии в нашем регионе на 40 млрд долларов. Также отметил, что Евросоюз выделяет Украине миллиарды. При этом Россия продолжает обстрелы Украины, уничтожая в том числе мирные города и гражданское население, мечтая об аннексии новых территорий. Как сделать так, чтобы РФ скорее рухнула? Какая компонента, кроме военной, может сыграть здесь свою роль? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский рассуждает так:
Кроме того, продолжает Павел Лисянский, в России есть этно-конфессиональный сепаратизм, который подкреплён региональным сепаратизмом. Но эти процессы, подчеркивает он, активизируются только при ослаблении значительном федерального центра. Значит, задача Украины и ее спецслужб ослабить федеральный центр, чтобы Россия поскорее рухнула, поясняет эксперт.
Политолог Владимир Цыбулько отмечает, что Зеленский стал международной фигурой даже весомее Путина. Тот же опрос журнала TIME показал, что украинский лидер стал самым влиятельным человеком года.
По мнению Владимира Цыбулько, следует стимулировать национальные движения в субъектах РФ, а параллельно с этим продолжать аресты активов окружения Путина и вытеснение России с углеводных рынков и рынка вооружений.
Политический эксперт Александр Антонюк уверен, что остановить российскую агрессию против Украины и запустить процесс распада страны-агрессора может ряд факторов.
Во-вторых, он считает необходимыми превентивные удары по максимальному количеству военных баз, стратегической инфраструктуре РФ. Включая весь ее военно-морской флот – Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский, а также Каспийскую флотилию.
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