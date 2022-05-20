Штурм ключевого города Донбасса у оккупантов снова провалился: в Генштабе рассказали подробности

Российские оккупанты вплотную подошли к Северодонецку, захват которого является одной из главных задач оккупационных войск на Донбассе. Поэтому русским военным командованием была поставлена задача перед военными идти на штурм. Однако. Несмотря на отчаянные попытки прорыва враг так и не добился желанного успеха. Атаки противника были разбиты ВСУ. Украинские защитники отвергли врага. Враг ведет боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В сводке отмечается, что на Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневой поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Потерпел и отступил.

На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вело наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имело.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны.

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