Война не помеха: компании, связанные с Ахметовым, продолжают богатеть

Несмотря на то, что летом 2022 года Forbes-Украина сообщал о том, что самый богатый украинец Ринат Ахметов обеднел втрое – до 4,6 млрд дол, а стоимость ДТЭК (Донецкая топливно-энергетическая компания) упала более чем в 3 раза – с 1,9 млрд дол. до 580 млн., там правильно подметили на том, что может помочь бизнесмену выйти из кризиса. Тогда речь шла о добыче угля.

ДТЭК

И, действительно, главный актив угольного бизнеса Ахметова – ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" за время войны почти удвоил свою выручку, подняв доход с 23,9 млрд грн в 2021-м году до 44,2 млрд грн в 2023-м. Самая прибыльная часть энергохолдинга бизнесмена – "ДТЭК Трейдинг", который, несмотря на войну, за два года увеличил свой доход примерно на треть, с 122,5 млрд грн в 2021-м до 165,6 млрд грн в 2023-м году.

Однако, в целом финансовая отчетность ДТЭКа, как и структура его собственности, очень запутана. Так, ООО "ДТЭК Энерго", как управляющая компания, заработала в 2023-м году 1 млрд 261 млн грн., что примерно на 200 млн больше, чем до вторжения РФ. При этом свою прибыль за 2023-й год, как сообщила компания в СМИ, группа отправила на ремонт ТЭС, а это – 13,7 млрд грн. Идет ли речь о всем доходе компании или только о чистой прибыли – пока ответ на этот вопрос нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих интервью уже после начала полномасштабной войны, по сути, анонсировал продолжение национализации энергетических активов. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, может ли государство взяться за национализацию ДТЭК? Если да, то почему до сих пор этот процесс не продвигается.

Также издание "Комментарии" сообщало – предприниматель Ринат Ахметов единственный из украинцев вошел в рейтинг самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg. Более того, с начала года он даже нарастил свое состояние.



