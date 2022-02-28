Война может приблизить Украину к ЕС и НАТО: эксперты рассказали, какие шансы

Большинство стран ЕС и НАТО поддерживают борьбу Украины против России. Каковы шансы, что Украина после этой войны (победа в которой обязательно будет за нами) ускоренными темпами вступит в ЕС и НАТО? Есть ли вероятность, что уставы этих союзов будут переформатированы, учитывая новые реалии, которые создала российская агрессия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги ЕС, НАТО и Украины. Фото: из открытых источников

Если Украина будет нейтральной, внеблоковой, это всегда будет искушением для России

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена – появился шанс, что мы реально станем членами ЕС и НАТО.

"До этого, как мне кажется, политического решения со стороны, в том числе, ключевых стран Евросоюза – Германии, Франции – не было. Украина часто говорила о необходимости получения внятной перспективы касательно членства в ЕС и НАТО. Пусть это займет определенное время, но мы должны знать четкие сроки – и что мы должны для этого сделать. Но до открытого акта вторжения РФ, до ее откровенного стремления уничтожить Украину как государства, не было даже политического решения касательно нашей европейской и евроатлантической интеграции, а не только сроков. Сейчас мы видим, как разительно меняется позиция европейцев. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель делают не просто заявления в поддержку Украины, но и – о предоставлении нам оружия. Чего ранее ЕС никогда не делал. И относительно перспектив членства позиция поменялась, – отмечает аналитик. – В том числе потому, что нейтральный статус Украины, когда мы вне какого-либо блока – экономического, военно-политического – не стал гарантией от ненападения со стороны РФ".

По словам Олеси Яхно, ранее считалось, что так как Россия против вступления Украины в НАТО, в ЕС – не надо и давать такой четкой перспективы.

"В НАТО так было на Бухарестском саммите 2008 года, когда ни мы, ни Грузия не получили ПДЧ. С Евросоюзом – то, что мы наблюдаем всё время практически. Да, подписано Соглашение об ассоциации, но у нас нет конкретного плана, примерных дат вступления в ЕС. Однако политика России показала, что нейтральный статус любой страны – это как раз мотивация для РФ быть более агрессивной. Так было с Грузией, так происходит с Украиной. Более того, всё это Кремль использует еще и для шантажа Запада. И вот эти все попытки вернуть Украину в зону своего влияния, а если не получается вернуть, то уничтожить, а если не получается уничтожить, то нанести максимальный ущерб, стали мотивом для осознания – если Украина будет нейтральной, внеблоковой, это всегда будет искушением для России. Она всегда будет пытаться так или иначе захватить Украину", – поясняет эксперт.

А потому, акцентирует она, очень важно, что принято, похоже, решение политическом уровне руководства ЕС о неотвратимости присоединения Украины к этом союзу. Но было бы хорошо, уверена Олеся Яхно, чтобы прозвучали всё же конкретные сроки, а также – что именно Украина должна сделать в эти сроки.

Эксперт продолжает:

"Ранее считалось, что Украина – слабое государство, что мы станем обузой для ЕС. Сейчас же наша страна проявила потрясающую жизнеустойчивость, стремление к сохранению своего государства, продемонстрировала, что наша армия – одна из лучших, если не лучшая в ЕС. И хоть не имеет такого технического обеспечения, как у европейцев, но имеет беспрецедентный боевой опыт и дух. Всё это, думаю, способствовало пониманию Западом, что Украина может и должна стать важной частью ЕС. И привнести туда свой опыт устойчивости государства. Внутри самой Европы происходит значимая трансформация. С НАТО, думаю, то же самое. В военном смысле Украина после 2014-го, за 8 лет войны и модернизации армии, вполне достойна того, чтобы быть представлена в Альянсе. Возможно, политически мы еще не готовы. А НАТО – это ведь военно-политический союз. Но открытая фаза российско-украинской войны, думаю, ускорит и нашу евроатлантическую интеграцию".

А ведь у России, отмечает Олеся Яхно, был другой вариант. Вместо того, чтобы навязывать бесперспективную тему нерасширения НАТО, она могла сама поменять свой агрессивный курс. Не заниматься шантажом Европы – газовым, миграционным, не разрушать институции, не шантажировать, а потом и напасть на Украину – сперва гибридно, потом открыто.

"Если бы РФ всего этого не делала, на Западе, особенно в Германии, Франции, Италии, где традиционно сильные бизнес-связи с Россией, еще долго могли бы оттягивать решение о вступлении Украины в НАТО. Но своими действиями Россия не оставила выбора ни Европе, ни НАТО. И сейчас она пожинает не только санкции, эффект от которых еще только предстоит осознать. Прекращается всяческое финансово-экономическое сотрудничество с государством-агрессором. Расторгаются контракты, фирмы и физлица выходят из состава акционеров, советов директоров крупнейших российских компаний. Все, даже те, кто долго закрывал глаза, отводил взгляд, увидели, ЧТО из себя представляет путинская РФ. И больше аргументы в стиле "не злите Россию" не работают. Потому что она нападет даже без повода. И это нападение точно ускорит вхождение Украины в ЕС и НАТО", – резюмирует Олеся Яхно.

Агрессия против Украины ускорит распад самой России

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий рассуждает так:

"Сейчас такое ускоренное вступление Украины в ЕС и НАТО выглядит, как мне кажется, нереалистично. А все заявления о европейском и евроатлантическом будущем Украины – скорее знак долгосрочной поддержки нашей страны. Мол, Украина – это часть Западного мира, часть демократической системы".

Но после того, как всё нормализуется, вопрос может актуализироваться в течение года, считает эксперт.

"Но речь именно о вступлении в ЕС. Там могут даже подкорректировать ради этого свой устав. А вот в НАТО в краткосрочной перспективе мы вступим вряд ли, – прогнозирует Александр Палий. – Что можно точно сказать, так это то, что эта агрессия против Украины ускорит распад самой России. Потому что удар по экономике будет мощнейший".

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